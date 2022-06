Sporthalle wird nach diesem Olympia-Star benannt

Von: Guido Verstegen

Hat noch viele Olympia-Souvenirs: Paul Barth mit seiner Sammlung im Jahr 2017. © Archivfoto: Marcus Schlaf

Bei den Olympischen Spielen 1972 holte er sich die Bronzemedaille: Judoka Paul Barth. Nun, ziemlich genau 50 Jahre nach seinem großen Erfolg, wird ihm in Gröbenzell ein Denkmal gesetzt: Die Dreifachturnhalle an der Wildmoosstraße wird nach ihm benannt.

Gröbenzell – Vor 60 Jahren stand er erstmals auf der Matte. Bereits zehn Jahre später, bei den Olympischen Spielen 1972 in München, sicherte er sich die Bronzemedaille. Im Jahr darauf gründete er die Judo-Abteilung beim 1. SC Gröbenzell: Jetzt wird Paul Barth eine ganz besondere Ehre zuteil.

Die Gemeinde Gröbenzell wird die bisher namenlose Dreifachturnhalle im Freizeitzentrum an der Wildmoosstraße in Paul Barth Halle umbenennen – so das einstimmige Votum in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Barth ist bis heute der einzige Gröbenzeller, der jemals eine olympische Medaille errungen hat. Über viele Jahre hinweg machte er sich um die Gemeinde verdient, sei es als Trainer oder als Abteilungsleiter. „Das macht mich sehr stolz“, freut sich der 76-Jährige. „Ich war immer mit viel Freude und viel guten Freunden bei der Sache und es hat mir großen Spaß gemacht, Judo in Gröbenzell zu etablieren. Und es funktioniert auch ohne mich wunderbar, wir haben gute Trainer hervorgebracht.“

Gröbenzell als Judo-Hochburg weit über Ortsgrenzen bekannt

Margit Dippold beglückwünscht die Gemeinde zu ihrer Entscheidung. „Das ist so schön! Paul Barth war mein erster Trainer“, erinnert sich die zweite Vorsitzende der SC-Judoabteilung.

Mit seiner Arbeit und der Aufstellung der Judo-Abteilung habe Barth auch einen gesellschaftlichen Beitrag für Gröbenzell geleistet, begründet der Gemeinderat den Beschluss. Trotz seiner Erfolge und Verdienste sei er ein bescheidener, bodenständiger und von seinem Umfeld sehr geschätzter Mensch, der fest in Gröbenzell verwurzelt und bekannt sei. „Paul Barth ist es unter anderem zu verdanken, dass die Gemeinde Gröbenzell als Judo-Hochburg weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. Dies soll zu Lebzeiten mit der Benennung der Halle nach ihm honoriert werden“, heißt es weiter.

„Olympia ist nicht der Grund, sondern vielmehr der Anlass der Entscheidung“, betonte Axel von Walter (SPD), der selbst aktiver Judoka war. „Paul Barth hat weit über den Sport hinaus eine Geisteshaltung vermittelt und nie eine Eliteförderung betrieben. Es ging ihm immer um ein Sportangebot für alle Kinder und Jugendlichen in Gröbenzell.“

Martin Runge (Grüne) beschäftigte bereits der „feierliche Akt“ als solches. Der zweite Bürgermeister schlug den 1. September für die Taufe vor – auf den Tag genau vor 50 Jahren hatte Paul Barth bei der Siegerehrung in München seine olympische Medaille in Empfang genommen. Runge brachte zudem mögliche prominente Ehrengäste ins Spiel: Das Internationale Olympische Komitee habe sich mit Spitzenfunktionären zum olympischen Jubiläum in München angesagt, „und vielleicht kann man da terminlich etwas organisieren“.