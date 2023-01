„Massiv unterfinanziert“: Gröbenzell steckt in Finanzdilemma

Haushalt

Schon fast nostalgisch hat der Gemeinderat auf das die längst vergangene Haushaltsbilanz 2020 zurückgeblickt. Manch einer sprach vom letzten zufriedenstellenden Jahr. Sogar ein Überschuss von rund 1,1 Millionen Euro konnte verzeichnet werden. Doch die Reserven werden nicht mehr lange reichen.

Gröbenzell – Der Gemeinderat hat im Zuge des Jahresabschlusses das Haushaltsjahr 2020 abgehakt und Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) die Entlastung erteilt, zugleich aber eindrücklich vor den neuen finanziellen Herausforderungen gewarnt. „2020 war das letzte halbwegs zufriedenstellende Jahr“, sagte Ingo Priebsch (Grüne). „Wenn wir so weiter machen wie bisher, fahren wir gegen die Wand“, so der Finanzreferent und stieß so eine Debatte über dringend notwendige Sparmaßnahmen und ein mögliches Einnahmen-Plus an.

Steuererhöhungen?

„Wenn es um Steuererhöhungen geht, spreizt sich bei mir alles“, bekannte Brigitte Böttger (CSU). Sie sei dafür, dass man weiterhin in erster Linie die Ausgaben reduziere. Das „Yin und Yang“ der Ausgaben müsse in einer Gemeinde stimmen, stellte Peter Falk (SPD) fest. „Die Gemeinde ist massiv unterfinanziert, wir stehen ja wieder vor einem Haushalt, der schwierig wird.“

Um dem entgegenzuwirken, „müssen wir die Einnahmen steigern“, erklärte Priebsch und nannte zwei Beispiele explodierender Kosten. Weil man das Personal in der Verwaltung sonst nicht werde halten können, stiegen zukünftig die Kosten in diesem Bereich weiter. Im Haushaltsjahr 2020 beschäftigte die Gemeinde rund 200 Mitarbeiter in Vollzeit – und weil die Infrastruktur zu großen Teilen aus den 1970er-Jahren stammte, kämen auch da immense Ausgaben auf die Gemeinde zu.

Kurve bekommen

Mit Blick auf den vom Gemeinderat einstimmig abgesegneten Haushaltsabschluss 2020 sprach Kämmerer Gregor Kamp von einem „ziemlich schwierigen Jahr“. Corona-Rettungsprogramme und „auch gute eigene Entscheidungen“ hätten dabei geholfen, dass man die Kurve bekommen habe. Der 2020 erwirtschaftete Jahresüberschuss betrug knapp 1,1 Millionen Euro. Dies sei in erster Linie auf Mehreinnahmen aus Steuern zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer waren es rund 6,7 Millionen Euro (2019: 5,6 Millionen Euro).

Bei den Ausgaben fiel dabei zum 31. Dezember 2020 unter anderem der Rathaus-Neubau ins Gewicht, der sich im besagten Zeitraum mit einer Investition von knapp 12,9 Millionen Euro niederschlug. Die Verbindlichkeiten verdoppelten sich im Abrechnungszeitraum 2020 im Vergleich zu 2019 unter anderem durch weitere Kredite: 13,3 statt 6,3 Millionen Euro.

Liquide Mittel

Zum 31. Dezember 2020 verfügte die Gemeinde den Angaben zufolge über knapp 8,9 Millionen Euro an liquiden Mitteln (2019: 8,2 Millionen Euro), über ein Eigenkapital von rund 76 Millionen Euro (2019: 75 Millionen Euro) und eine konstante Rücklage von 55,6 Millionen Euro. „Wir sind mit anderthalb blauen Augen davongekommen“, sagte Priebsch im Gespräch mit dem Tagblatt. Er sehe in der Gemeinde vor allem ein „strukturelles Problem“, man komme mit den Einnahmen nicht hinterher: „Ich vermisse ein tragfähiges Konzept und eine belastbare Datenbasis.“

Letztere habe er bereits im Sommer angefordert, doch Bürgermeister Schäfer sei nicht bereit, selbst aktiv zu werden, informiere sich nicht in Gemeinden ähnlicher Größenordnung darüber, wie diese mit den Problemen umgingen.

