Gröbenzeller Straßennamen: Seine ersten Siedlungspläne scheiterten

Teilen

Die Exterstraße führt auch zum Olchinger See. © Weber

Der Architekt August Exter wurde im westlichen München mehrmals mit einer Straße gewürdigt. In Pasing findet man die August-Exter-Straße, ebenso in Olching und im nördlichen Gröbenzell. Hier ist sie eine Fortsetzung des Sonnenwegs und endet als Ascherbachstraße.

Gröbenzell – Der im Mai 1858 in Bad Dürkheim in der Pfalz geborene und 1933 in Obermenzing verstorbene Exter hatte in München Architektur studiert. Seine Arbeit widmete er überwiegend dem Siedlungsbau. Zu seinen bekanntesten Bauten zählt die Villenkolonie I in Pasing.

Auch in Gröbenzell wollte Exter eine Siedlung bauen. Nachdem im Jahr 1903 mit der Entwässerung des Mooses begonnen, der Gröbenbach begradigt und vertieft worden war, war eine „wesentliche Absenkung des Grundwassers erreicht“ worden, schreibt Albert Meyer in der ersten Ortschronik von 1931.

Für Arbeiterfamilien

Exter wollte dies nutzen. Er hatte nördlich der Bahn ein 750 Tagwerk (rund 2,2 Quadratkilometer) großes Areal erworben. Darauf wollte er eine Siedlung für Arbeiterfamilien bauen. 400 Einfamilienhäuser mit Wohnküche, zwei bis drei Schlafräumen, einem kleinen Stall für eine Kuh oder einige Ziegen und drei Tagwerk Grund wollte er errichten. 4000 Mark sollte ein solches Anwesen kosten.

Doch der Plan scheiterte, „da die zuständigen Behörden zur damaligen Zeit die Ansiedlung so vieler Arbeiter an einer Stelle für bedenklich hielten“. Exter verkaufte daraufhin einzelne Grundstücke für 400 bis 800 Mark das Tagwerk. Einen großen Teil seines Eigentums, nämlich 100 Tagwerk, bepflanzte Exter mit Birken und Fichten. „Diese Anpflanzungen bilden heute schöne zusammenhängende Waldparzellen, die eine Zierde für Gröbenzell sind“, schwärmt Meyer in seiner Chronik.

Ersparnisse anlegen

Während des Ersten Weltkriegs verkaufte Exter den Rest seines Besitzes. 1915 schrieb er die Grundstücke aus und diese „gingen weg wie die warmen Semmeln, denn alles war begierig nach Land, auf dem man anbauen konnte“. Dies geht aus einem Beitrag des früheren Kreisheimatpflegers Erich Rupprecht hervor, zu lesen in der Chronik Gröbenzells von 1977. Zudem wollten die Menschen ihre Ersparnisse sicher anlegen. Die Käufer der Grundstücke wurden dazu aufgerufen einen Verein zu gründen, den Freilandverein.

Der Verein gab der im Norden der Gemeinde gelegenen Freilandstraße den Namen. Er ermöglichte seinen Mitgliedern durch günstige Zahlungsbedingungen, Gartenland zu kaufen und erleichterte die Bewirtschaftung der Grundstücke. Damit diese auch bebaut werden konnten, reichte die Freilandgenossenschaft 1916 einen Baulinienplan zur Genehmigung ein. Genehmigt wurde der Plan aber erst 1920.

Nach dem Münchner Architekten August Exter wurde ein Straße in Gröbenzell benannt. © Scherer

Lesen Sie auch Er war der Vater Gröbenzells Dieser Straßenname gehört zu den bedeutendsten im Ort: Die Dr.-Troll-Straße. Dahinter steckt nämlich nicht mehr oder weniger als der Mann, der als Gründer oder Vater Gröbenzells gilt. Er war der Vater Gröbenzells Jüdische Frauen und ihre Schicksale: Sie erkannte 1938 die Zeichen der Zeit Der Holocaust ist an kaum einer jüdischen Familie vorbei gegangen, auch nicht im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das zeigt die Geschichte von Else Adelheid Amányi. Jüdische Frauen und ihre Schicksale: Sie erkannte 1938 die Zeichen der Zeit

Denn laut der Chronik von 1931 stieß der Wunsch zahlreicher Siedler, sich in Gröbenzell nieder zu lassen bei den zuständigen Behörden nicht überall auf das zu erwartende Verständnis. Die Gemeindeverwaltung Olching „stand der ganzen Entwicklung Gröbenzells wenig fördernd gegenüber“. Mit der Genehmigung des Planes wurden dann Baubeschränkungen erlassen. So sollte eine lockere Bebauung im Sinne einer Gartenstadt gesichert werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Den Baustellen stand nun nichts mehr im Weg, Probleme bereitete aber die Beschaffung der Materialien. Auch hier half die Freilandgenossenschaft. Sie vermittelte Baustoffe aus Beständen der Heeresverwaltung, half bei der Beschaffung von Saatgut und Düngemitteln, Dingen, die damals im freien Handel kaum zu bekommen waren. „Wenn auch mancher Zentner Saatkartoffel nicht der Mutter Erde als keimende Saat anvertraut wurde, sondern im Rucksack nach München wanderte, um den Hunger der Großstadtkinder zu stillen“, schreibt Meyer in seiner Chronik.

Die Geschichte des Freilandvereins

Da die Geldbeschaffung schwierig war, wurde der Freilandverein in eine Genossenschaft umgewandelt und erhielt den Namen „Gemeinnütziger landwirtschaftlicher Darlehens und Einkaufsverein Freiland zu Gröbenzell.“ Dieser schloss sich der Bayerischen Zentraldarlehenskasse und dem Landesverband landwirtschaftlicher Genossenschaften an. Kriegsgefangene machten die Grundstücke urbar und. wo notwendig, entwässerten sie sie auch. Die Käufer der Grundstücke lebten überwiegend in München, und kamen nur dann nach Gröbenzell, wenn sie ihre Gärten bestellen wollten oder zur Erholung.



Wie Albert Meyer in der Ortschronik von 1931 schreibt: „Alle die Allgemeinheit berührenden Fragen Gröbenzells wurden zu dieser Zeit von der Freilandgenossenschaft in die Hand genommen.“ Sogar der 1910 gegründete Interessenverein ging damals in der Freilandgenossenschaft auf, gründete sich aber 1925 neu.



Durch ihre Organisationsform wurde die Genossenschaft bei den Behörden besonders berücksichtigt. Der erste Vorsitzende des Vereins Gottlieb Pfeffer gab dann später ebenfalls einer Straße den Namen, einer Seitenstraße der Freilandstraße. Nach dem damaligen Kassier der Genossenschaft, Anton Templer, wurde im Gröbenzeller Süden ebenfalls eine Straße benannt, eine Seitenstraße der Hans-Sachs-Straße. sus

Auch interessant: Straßennamen in Gröbenzell: Der mysteriöse Doktor Werner

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.