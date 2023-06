Junge Gröbenzeller dürfen gratis in den Trampolinpark - doch es geht nicht nur um die Gaudi

Gröbenzell

Von Kathrin Böhmer

Über zu wenig Action dürfte sich hier niemand beklagen: Die Gröbenzeller Jugendbürgerversammlung findet diesmal im neuen Trampolinpark „Maxx Arena“ im Gewerbegebiet statt. Der Eintritt ist für die Teilnehmer kostenlos. Doch es soll dabei nicht nur um die Gaudi beim Hüpfen gehen.

Gröbenzell - Kern des Treffens ist die Frage: Was wünschen sich die zwölf- bis 21-jährigen Gröbenzeller eigentlich von der Politik? Welche Themen beschäftigen sie, welche Anregungen haben sie?

Antworten erhofft sich Bürgermeister Martin Schäfer von dem Austausch. Außerdem werden der neue Jugendbeirat, Jugendreferentin Karin Spangenberg sowie das Team der Jugendbegegnungsstätte „Impuls 8406“ vertreten sein. Inklusive sind bei der Veranstaltung Essen, Trinken und Hüpfen.

Wer sich das nicht entgehen lassen will, kommt am Donnerstag, 6. Juli, um 18 Uhr in die „Maxx Arena“ an der Industriestraße 28/28a. Die Veranstaltung ist auf drei Stunden angelegt. Anmelden muss man sich vorher nicht.

Der Trampolin-Park in Gröbenzell hat im Februar diesen Jahres neu eröffnet (wie berichtet). Vor allem Kinder können sich hier in einem Parcours austoben. Es geht im Prinzip darum, wie schnell man die Hindernisse bewältigen kann. Aber vordergründig ist der Spaß.

Der Eintritt kostet normalerweise zwischen 16,90 (für eine Stunde) und 28,90 Euro für zwei Stunden. Alle Besucher müssen vorher eine Sicherheitseinweisung mitmachen. gar