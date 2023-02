Hoch hinaus im neuen Trampolin-Park Gröbenzell

Von: Andreas Schwarzbauer

2300 Quadratmeter pure Hüpf- und Klettergaudi: So sieht der neue Trampolin-Park an der Industriestraße in Gröbenzell aus. © Peter Weber

Der neue Trampolinpark Maxx Arena in Gröbenzell hat eröffnet. Hier können sich vor allem Kinder in einem Parcours austoben und schauen, wie schnell sie die Hindernisse bewältigen. Dabei ist aber auch Spaß für die ganze Familie garantiert.

Gröbenzell – Milo springt mithilfe von Minitrampolinen über zwei Kästen und auf ein Podest. Er läuft schnell über mehrere wackelige Stämme, hüpft zwischen zwei Balken hindurch, rutscht über eine Stange nach unten und drückt den Buzzer. 28 Sekunden hat der Zehnjährige für den Parcours benötigt. Jetzt ist Papa Florian Reif dran. Er schafft den Parcours fünf Sekunden schneller. Das will Milo nicht auf sich sitzen lassen und versucht es noch einmal. Die beiden Olchinger sind mit der ganzen Familie in die neue Maxx Arena nach Gröbenzell gekommen. „Es ist ein schönes Ausflugsziel und eine Gaudi für die ganze Familie“, sagt Florian Reif.

Seit 1. Februar hat der Trampolinpark an der Industriestraße geöffnet. „Wir sind langsam gestartet, ohne Werbung zu machen, weil wir erst schauen wollten, ob alles funktioniert“, sagt Betriebsleiter Marco Grigoriew. In der Halle finden sich verschiedenste Trampoline in allen Größen.

Milo und Florian Reif sind inzwischen zum Sprungturm weitergezogen. Von dort lassen sie sich rund zwei Meter in die Tiefe in einen großen Luftsack fallen. Milo zieht dabei die Beine an und greift mit der Hand an den Fuß. Raphael und Eddie dagegen zeigen artistischere Tricks. Die beiden 15-Jährigen machen Salti oder Schrauben. „Es ist ein super Zeitvertrieb“, finden sie. Die beiden Maisacher waren schon häufiger in Trampolinparks und freuen sich, dass es nun auch einen in ihrer Nähe gibt.

Er ist der Chef: Marco Grigoriew verspricht Spaß für Jung und Alt. Kinder sind aber die Hauptzielgruppe. © Peter Weber

Zahlreiche Kinder hüpfen und laufen am Samstagnachmittag durch die Arena. „Sie sind unsere Hauptzielgruppe“, sagt Grigoriew. Die Parcours und Geräte seien für Kinder und nicht für durchtrainierte Athleten ausgelegt. „Aber man kann auch sportlich unterwegs sein. Es ist ein Angebot für Jung und Alt“, sagt er.

Der Eintritt kostet zwischen 16,90 (für eine Stunde) und 28,90 Euro für zwei Stunden. Alle Besucher müssen eine Sicherheitseinweisung mitmachen. Zudem passen mehrere Mitarbeiter auf, dass die Trampoline richtig genutzt werden.

Rund 50 Leute gehören insgesamt zum Team, sagt Grigoriew. Das sei auch nötig, denn die 2300 Quadratmeter seien eigentlich für 200 Besucher freigegeben. „Aber wir müssen mal schauen, wie viele wirklich sinnvoll sind“, sagt er. Derzeit geht es aber sowieso noch ruhiger zu.

Denitsa Zapryanova, Tochter Laura (9) und ihr Freund Henning (7) sind bereits Stammkunden. „Wir waren schon oft hier, weil es so nah ist“, sagt die Lochhausenerin Zapryanova. „Die Kinder mögen Trampolinparks, und jetzt müssen wir nicht mehr durch ganz München fahren.“ Laura hüpft auf einer langen Trampolinbahn, schlägt dort Räder, macht Vorwärts- sowie Rückwärtssalti. Henning dagegen steht auf einem Trampolin und weicht zwei rotierenden Balken aus, die sich in unterschiedlicher Höhe befinden. Mal muss er oben drüber, mal unten durch.

Mama Denitsa Zapryanova springt vor einem Bildschirm, der ihr anzeigt, welche Figuren sie machen muss. Eine Kamera filmt sie dabei und das Programm vergibt je nach Ausführung Punkte. Andere Eltern haben es sich dagegen im Café auf der Empore gemütlich gemacht. Von dort haben sie einen guten Überblick über die Arena. Anita Mayer aus München trinkt gerade einen Kaffee. „Noch eine halbe Stunde“, ruft sie zu ihrem Sohn hinunter. Der Zehnjährige, der in der Maxx Arena mit vier Freunden seinen Geburtstag feiert, guckt seine Mutter entsetzt an und läuft schnell zum nächsten Trampolin. Andreas Schwarzbauer