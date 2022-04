Trinkwasserbrunnen sprudelt nun endlich

Von: Kathrin Böhmer

Zum Wohl: (v.l.) Friedrich Popp (Leiter Betriebstechnik Wasser und Netzinfrastruktur AV), Bürgermeister Martin Schäfer und Thomas Mösl (Geschäftsleiter AV) gönnen sich ein paar Schlucke aus dem Trinkwasserbrunnen. © Gemeinde Gröbenzell

In der Gröbenzeller Ortsmitte, gegenüber des Rathauses, kann man nun ganz einfach seinen Durst löschen.

Gröbenzell – Der Trinkwasserbrunnen sprudelt endlich. Der Amperverband (AV) hatte ihn bereits 2020 installiert, wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht angemacht. Jetzt läuft er in der frostfreien Zeit von Mitte April bis Oktober, rund um die Uhr. Das geht aus einer Pressemitteilung des Rathauses hervor.

So haben Passanten kostenfrei Zugang zu frischem Trinkwasser – eines der Kernelemente der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie, die bis Februar 2023 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Der Gröbenzeller Brunnen hat eine automatisierte Spüleinrichtung, der Zustand wird regelmäßig inspiziert und das Wasser von einem Labor auf Keimfreiheit untersucht. Zum Trinken verwendet man aus hygienischen Gründen am besten einen Becher oder eine Trinkflasche. „Man darf aber auch den Mund in den Wasserstrahl halten, so lange die Auslaufstelle nicht berührt wird“, erklärt Friedrich Popp, Leiter Betriebstechnik Wasser und Netzinfrastruktur beim AV.

Bürgermeister Martin Schäfer ist begeistert: „Ich freue mich sehr, dass der Amperverband einen zentral gelegenen Trinkwasserbrunnen für Gröbenzell spendiert hat, denn Leitungswasser ist gesund, nachhaltig und regional. Ob beim Markteinkauf, im Vorbeigehen oder wenn die Kinder plötzlich Durst bekommen – hier steht ein Angebot, das auch Skeptiker vom Leitungswasser überzeugen kann.“ Im Rathaus kann man mit einer speziellen Armatur sogar sprudelndes Leitungswasser zapfen.

Die Idee zum Trinkbrunnen-Projekt hatte Andreas Magg, Verbandsvorsitzender des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Ampergruppe (WVA). Er ist auch Bürgermeister von Olching. Hier gibt es seit 2018 einen Trinkwasserbrunnen.

