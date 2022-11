Pflastersteine locker: Tückische Stolperfalle vor der Bäckerei

Gröbenzell

Am Boden vor der Bäckerei Ihle am Gröbenzeller Bahnhof sind die Pflastersteine sehr locker, was nicht ganz ungefährlich ist. Das Problem ist bekannt - aber eine Lösung lässt auf sich warten.

Gröbenzell – Es sollen schon Menschen gestürzt sein. Offenbar wurde hier früher gepfuscht. Die Hausverwaltung steckt allerdings in einem Dilemma.

Auf den ersten Blick sieht alles völlig harmlos aus. Eine Fläche mit grauen Pflastersteinen vor der Bäckerei Ihle am Bahnhof, nicht direkt davor, sondern Richtung Zufahrt zu den Tiefgaragen der Gebäude am Ende der Kirchenstraße. Das Areal gehört zum Nachbarhaus, nicht zum Ihle selbst. Sobald man die Fläche betritt, wird schnell klar: Die Steine sind gefährlich locker und wackeln, wenn man darüber läuft. Wie Leser dem Tagblatt mitteilten, gab es bereits den einen oder anderen Sturz. Man muss dazu sagen, dass die Stelle auch stark frequentiert ist, so nah am Bahnhof und in der Haupteinkaufsmeile Gröbenzells.

Beschwerden von Bürgern

Dem Rathaus ist das Problem bereits bekannt, weil es Beschwerden von Bürgern gab. Die Fläche vor der Tiefgaragen-Einfahrt ist allerdings Privatgrund. Bereits vor Monaten, Ende Juni, habe man die zuständige Hausverwaltung telefonisch darauf hingewiesen, dass die Pflastersteine locker sind. Passiert sei monatelang nichts. „Am 26. Oktober gab es ein erneutes Telefonat, in dem die Gemeinde eindringlich auf die Schäden und die Versicherungspflicht hingewiesen und um einen umgehenden Austausch der Platten gebeten hat“, berichtet Rathaussprecherin Katharina Müller. Mehr könne man aber von Seiten der Gemeinde nicht tun.

„Wir sind dran“ heißt es auf Tagblatt-Anfrage von der zuständigen Hausverwaltung in Puchheim. Man sei sich der Dringlichkeit der Lage durchaus bewusst. Immerhin könnte die Eigentümergemeinschaft haftbar gemacht werden könnten, sollte etwas passieren. Das Problem sei, dass vor 20 Jahren bereits ein Boden vor der Tiefgarageneinfahrt verlegt wurde, der gar nicht dafür gemacht war. Nun zeigt sich der Pfusch: Der Splitt darunter sei abgeschliffen durch die Belastung der Fahrzeuge, wie es heißt. Es müsste also komplett neu gepflastert werden, mit Steinen, die sogar Lastwagentauglich sind. Eigentlich wäre der Herbst die beste Jahreszeit hierfür. Nur sei es gerade sehr schwer, Handwerker zu kriegen. Ein Angebot habe man aber mittlerweile, so die Hausverwaltung.

Absperren geht nicht

Weiteres Dilemma: Absperren könne man den Bereich ebenso wenig, da sonst der Zugang zum Bäcker und die Zufahrt zu den Tiefgaragen blockiert sei, auch im Nachbargebäude. Der Nachbar, dem das Gebäude gehört, in dem der Ihle ist, hat ebenfalls ein erhöhtes Interesse, dass die Reparaturarbeiten schnell über die Bühne gehen. Das sagte er auf Anfrage gegenüber dem Tagblatt. Immerhin sollten alle, die Brezen, Semmeln und Co. kaufen wollen, auch sicher ankommen.

