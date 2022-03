Jeden Tag stehen sie bereit zur Mahnwache

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Ukrainerinnen Maria und Mariane (v.l.) wurden von Jaqueline Veith-Bormann aufgenommen. Sie waren mit Carola und Manfred Kerber bei der Mahnwache. © san

Es ist die Mahnwache, die am meisten Durchhaltevermögen beweist: Jeden Tag treffen sich mehr Menschen am Olchinger Nöscherplatz, um für den Frieden zu demonstrieren.

Olching – Sie stehen im Halbkreis um eine Regenbogenfahne, unterhalten sich leise oder gedenken still der Kriegsopfer. Auch Flüchtlinge sind bereits dabei.

Jaqueline Veith-Bormann belässt es nicht bei der Mahnwache. Sie hat bereits die 32-jährige Maria aus Lwiw mit ihrer zehnjährigen Tochter Mariane aufgenommen. So wie sie selbst damals ein neues Zuhause gefunden hat. „Mit 19 Jahren bin ich über Ungarn aus der DDR geflohen. Es ist so schön, dass ich jetzt selbst helfen kann.“ Genügend Platz habe sie, weil ihre beiden Kinder zum Studieren ausgezogen sind. Gemeinsam sind die Deutschen und die Ukrainerinnen an diesem Mittwoch zum Nöscherplatz gekommen.

Ukraine-Krieg: Ein Zeichen setzen

Ebenso wie Edgar Nubert aus Gröbenzell, der quasi Stammgast ist. „Uns sind die Hände gebunden, aber ich möchte ein kleines Zeichen setzen und meine Solidarität zeigen“, sagt er. Er hält ein Schild in den ukrainischen Farben und mit der Aufschrift „Frieden sofort“.

Seit einer Woche findet jeden Tag um 19 Uhr eine Mahnwache am Nöscherplatz statt. „Solange der Krieg dauert“, sagt Initiator Manfred Kerber. Ihm sei es wichtig, sich grundsätzlich gegen Krieg einzusetzen. Er habe schon gegen den Nato-Aufrüstungsbeschluss in den 1980er-Jahren und den Irakkrieg demonstriert. Prägend war für ihn ein Besuch im französischen Verdun. Dort fand eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs statt, an die heute eine Gedenkstätte erinnert. „Man hat die Knochen der gefallenen Soldaten gesehen.“

Als Russland in die Ukraine einmarschierte, habe er mit seiner Frau Carola überlegt, was er unternehmen könnte. Die Idee einer Mahnwache entstand. Und die Zahl der Teilnehmer wächst jeden Tag. „Es ist schön, dass es so vielen Leuten wichtig ist“, sagt er.

Ukraine-Krieg: Erinnerungen

Hildegard Scharf ist es ein besonderes Bedürfnis, dabei zu sein. „Mein Vater war bis Ende 1948 in russischer Gefangenschaft und hat am Hafen von Odessa gearbeitet. Dort haben ihm ukrainische Frauen oft etwas zu essen zugesteckt. Er hat erzählt, ohne diese Hilfe hätte er wahrscheinlich nicht überlebt.“

Auch Herfried Glammert hat einen persönlichen Bezug. „Mein Vater wurde kurz vor meiner Geburt eingezogen und musste im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine kämpfen. Er ist dort auch gefallen.“ Ihn hätten die Gräueltaten der deutschen Wehrmacht sehr betroffen gemacht. „Ich habe schon Geld gespendet und einer Mutter mit zwei Söhnen ein Quartier angeboten. Sie sind auf dem Weg hierher“, berichtet er.

Ehe die Teilnehmer nach Hause gehen, singen sie noch ein ukrainisches Lied. Die meisten wollen am nächsten Tag wiederkommen.

