Trotz Krieg: Neue Gasheizung für Schule

Seit Weihnachten provisorisch beheizt: die Gröbenbachschule in Gröbenzell. Gas geht gar nicht. Klaus Coy (FDP) © Weber

Die Heizung einer Gröbenzeller Schule hat wenige Tage vor Weihnachten den Geist aufgegeben. Nun musste der Gemeinderat darüber entscheiden, welche Anlage neu eingebaut werden soll.

Gröbenzell – Unter großem Murren und ausgerechnet in Zeiten des Ukraine-Krieges fiel die Wahl politisch unkorrekt aus.

Die Gröbenbachschule benötigt dringend eine neue Heizung. Gegen den heftigen Widerstand aus den Reihen von Grünen, FDP und SPD hat die Mehrheit des Gemeinderates nun beschlossen, eine Gasheizung einzubauen.

Wenige Tage vor Weihnachten war Ende vergangenen Jahres die Heizung ausgefallen, und dies endgültig. „Final“, wie Bauamtsleiter Markus Groß den Gemeinderäten berichtete. In dem über 30 Jahre alten Kessel war ein Riss aufgetreten, irreparabel. Frieren mussten die Schüler und Lehrer der Schule nach den Weihnachtsferien bis heute aber nicht. Am 3. Januar wurde bereits ein sogenanntes Heizmobil eingesetzt.

Dem Gemeinderat wurden jetzt drei Möglichkeiten für eine Langzeitlösung vorgestellt: eine Gas-, eine Pelletheizung oder eine Grundwasser-Wärmepumpe. Der schnellste und einfachste Weg ist der Gaskesselaustausch, hieß es im Arbeitspapier zu der Sitzung. Holzpellets hätten zwar eine bessere CO2-Bilanz, die Technik sei aber umfangreicher und anfällig, wie Erfahrungen im gemeindlichen Gebäude an der Grünfinkenstraße zeigten. Zudem wäre ein Lager notwendig.

Eine Wärmepumpe

Politisch korrekt wäre die Umstellung auf eine Wärmepumpe, diese ist aber mit einer Investition von knapp 310 000 Euro die teuerste Variante. Dazu kämen Ausgaben von geschätzt 250 000 Euro für eine thermische Solaranlage, die wiederum zu weniger Stromkosten und einer noch besseren CO 2 -Bilanz führen würde. Eine solche Anlage könnte aber auch bei einer Gasheizung zum Einsatz kommen, was den Verbrauch verringern würde.

Gegen eine Grundwasserwärmepumpe sprach, dass es nicht sicher sei, dass diese bis zur nächsten Heizperiode bereitsteht und heizt. Und das Heizmobil für ein weiteres Jahr einzusetzen, würde rund 50 000 Euro kosten. Der Gasbrennwertkessel war mit 83 000 Euro und die Pelletheizung mit 123 000 Euro angegeben. Allerdings würden die jährlichen Brennstoffkosten bei der Gasanlage mit 24 000 Euro am höchsten ausfallen. Sämtliche Kostenschätzungen aber stammen vom März. Ob diese realisierbar sind, sei angesichts stetig steigender Preise derzeit offen, mahnte der Vertreter der mit der Planung beauftragten Firma.

Nicht glücklich

Grünen-Gemeinderat Walter Voit war nicht glücklich über die Lösung mit dem fossilen Brennstoff. „Wir müssen raus aus dem Gas“, betonte er. Mit Erlösen aus dem Gasverkauf werde der Krieg der Russen in der Ukraine finanziert. Auch Klaus Coy (FDP) betonte: „Gas geht gar nicht.“ Peter Falk (SPD) fügte hinzu: „Wir sollten uns langfristig von fossilen Energien unabhängig machen.“ Auch Martin Runge (Grüne) machte sich für eine Wärmepumpe mit Solarthermie stark: „eine Lösung, die wir ansteuern sollten“. Im Gegensatz zu seinem Parteifreund Voit, der sich auch Pellets vorstellen konnte, erklärte Runge, im Verdichtungsraum solle kein Holz verbrannt werden.

Auch Michael Jaumann (CSU) hielt Pellets für überholt. Er sah aber ebenso mögliche Probleme bei einer Wärmepumpe: „Wir wissen gar nicht, ob eine Wärmepumpe an der Stelle funktioniert.“ Zudem funktioniere eine Wärmepumpe zu 90 Prozent mit Fußbodenheizung, die in der Schule nicht gegeben sei. Und Maximilian Rötzer (CSU) warnte, „bis zum Winter baut uns keine Firma eine Wärmepumpe ein“. Für Brigitte Böttger (CSU) stand fest: „Gas ist nicht erstrebenswert, aber vielleicht notwendig.“

So sah es letztlich auch die Mehrheit. Zumal Helmut Berger (UWG) vorschlug, man könne ja nach fünf oder sechs Jahren erneut diskutieren, und den Heizkessel dann wieder aus- und an anderer Stelle in der Gemeinde wieder einbauen. Oder ihn verkaufen, fügte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) hinzu. (sus)

