Wegen Nazi-Vergangenheit: Neuer Name für Gröbenzeller Straße?

Teilen

Bis heute gibt es die Hans-Kerle-Straße: Auch als 1998 Kerles Nazi-Vergangenheit offenbar wurde, änderte der Gemeinderat den Namen nicht. © mm

In Gröbenzell gibt es immer noch eine Straße, die nach einem Nationalsozialisten benannt ist. Die SPD würde das gerne ändern, doch es ist kompliziert.

Gröbenzell – Der Namenspatron der Hans-Kerle-Straße ist umstritten, da er eine NS-Vergangenheit hat. Das Tagblatt hatte zuletzt in der Straßennamen-Serie darüber berichtet. Das führte zu einem Vorstoß der SPD: Diese will, dass der Name der kurzen Straße in Richtung Gröbenbachschule geändert wird.

Fraktionsvorsitzender Peter Falk erklärt: „In einer Straße mit dem Namen Hans Kerle möchte ich nicht wohnen.“ Die Umbenennung hätte bereits 1998 erfolgen müssen, fährt Falk fort. Die Ehefrau Kerles, Elsa, hatte 1959 der Gemeinde ein 8800 Quadratmeter großes Grundstück geschenkt, auf dem heute ein Teil der Gröbenbachschule steht. Dies aber mit der Auflage, dass eine Straße, ein Bauwerk oder ein Platz den Namen ihres Gatten zu tragen habe.

Umbenennung der Gröbenbachschule wurde bereits gestoppt

Nach Bekanntwerden von Kerles NS-Vergangenheit wurde der Schule nicht – wie zunächst geplant – der Name „Hans-Kerle-Schule“ verliehen. Die Straße aber behielt eben diesen Namen. Ansonsten hätte die Gemeinde gegen Teile des Überlassungsvertrages verstoßen, wie es im Arbeitspapier zu der Gemeinderatssitzung im November 1998 hieß. Die Rechtsaufsicht des Landratsamtes erklärte, falls sich kein Rechtsnachfolger finden lasse, könne die Gemeinde die Straße benennen, wie sie wolle. „Wo kein Ansprechpartner ist, gibt es auch keinen Kläger“. Dann gehe es nur noch um eine moralische Verpflichtung, die im Falle eines aktiven Nationalsozialisten wohl nicht gegeben sei.

Hans Kerle im Steckbrief Hans Kerle war nicht nur langjähriger Gemeinderat der ÜPW (1952 bis zu seinem Tod 1959), und dritter Bürgermeister Gröbenzells (1957 bis 1959). Er war zudem bereits in der NS-Zeit politisch aktiv, wie Recherchen Kurt Lehnstaedts Ende der 1990er-Jahre ans Tageslicht brachten.

In die NSDAP trat Kerle am 1. Mai 1933 ein. Noch im selben Monat wurde er auf Betreiben des Ortsgruppenleiters Martin Steger zum Vorsitzenden des Interessenvereins gewählt. „Kerle passte den Verein an die Erfordernisse der NSDAP an und ließ in der Hauptversammlung im Januar 1934 die Satzung nach dem Führerprinzip ändern,“ schreibt Lehnstaedt in seinem Buch „Gröbenzell in den Jahren 1933 bis 1945“.

In der Jahreshauptversammlung des Interessenvereins im Jahr 1934 thematisierte Kerle dann den Bau eines Kriegerdenkmals, woraufhin der Verein „Mahnmal Gröbenzell“ gegründet wurde. Kerle wurde dessen stellvertretender Vorsitzender. Gegenüber dem Gasthaus Grüner Baum wurde ein Grundstück angekauft und im November 1938 das Mahnmal eingeweiht. Im Frühjahr darauf feierte Kerle als Redner den nationalsozialistischen Heldengedenktag mit militärischem Pomp, Ehrenwache, Kranzniederlegung, Ansprachen und Appellen.

Die Fraktionsvorsitzenden der anderen Parteien und Wählergemeinschaften im Gemeinderat und Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) äußern sich derzeit eher zurückhaltend zum Ansinnen Falks. „Momentan gibt es wichtigere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende der UWG, Ursula Bauer. Zumal das Risiko bestehe, dass Verwandte Hans Kerles auftauchen und rechtswidrig gehandelt werde.

Die rechtliche Situation ist kompliziert

Die Grünen wollen zunächst die rechtliche Situation abklären. Denn laut Daniel Holmer hat seine Fraktion zwar kein Bedürfnis, ein früheres NSDAP-Mitglied zu ehren. Andererseits „wollen wir aber auch nicht das Schulgrundstück gefährden“. Die CSU-Fraktion lehnt es laut ihrem Vorsitzenden Anton Kammerl ab, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Kammerl kann sich aber vorstellen, an dem Straßenschild einen Hinweis zu Kerles Vergangenheit anzubringen. Klaus Coy (FDP) wiederum hat „nichts dagegen, wenn man die Straße umbenennt“. Kerle habe mehr getan als notwendig.

Cornelia Aicher Leonbacher von den Freien Wählern ist hingegen zwiegespalten. Einerseits ist sie nicht glücklich über den Namen der Straße. Andererseits aber empfindet sie gegenüber Elsa Kerle „eine gewisse Dankbarkeit“ dafür, dass sie einen Teil des Schulgrundstücks gestiftet hat. Denn der Bau der Gröbenbachschule hat ihr als Kind einen weiten Schulweg in die Ährenfeldschule erspart. Und Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) stellt klar: „Sollte der Rathausverwaltung ein erneuter Antrag zur Umbenennung vorliegen, so werden wir uns selbstverständlich nochmals gründlich und ausführlich damit befassen“. (Susanne Schwind)