„Soweit die Füße tragen“: Auf den Spuren eines berühmten Regisseurs

Von: Andreas Schwarzbauer

Sie kann einiges über ihn erzählen: Elisabeth Lang recherchierte für eine Ausstellung im Bauernhofmuseum Jexhof zu Regisseur Fritz Umgelter, der in Gröbenzell lebte und heuer 100. Geburtstag gefeiert hätte. © Weber

Der Regisseur Fritz Umgelter hätte dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Umgelter, der in Gröbenzell lebte, führte bei über 100 Filmen sowie Serien Regie und beeinflusste die Entwicklung des deutschen TVs maßgeblich.

Gröbenzell – Unter seinen Werken sind Tatorte, sechs Folgen des Traumschiffs, Spielshows und Kinderserien wie „Die Rote Zora“ oder die Augsburger Puppenkiste.

„Ihm war es vor allem wichtig, sich an ernste Themen zu wagen“, sagt Elisabeth Lang. Die Fürstenfeldbruckerin recherchierte für die Ausstellung im Bauernhofmuseum Jexhof über den Regisseur. „Er dachte sich in literarische Themen hinein. Das hat mich sehr beeindruckt“, sagt Lang. Umgelter drehte in Zeiten, in denen vor allem Heimatfilme hoch im Kurs standen, Stücke über den Zweiten Weltkrieg. Zudem seien ihm Literaturverfilmungen eine Herzensangelegenheit gewesen. Er setzte Bücher von Kleist, Dürrenmatt oder Schiller fürs Fernsehen um.

Nach dem Notabitur zur Luftwaffe

Beides lässt sich mit Umgelters Vergangenheit erklären. Der Regisseur wurde am 18. August 1922 in Stuttgart geboren. Nach dem Notabitur meldete er sich freiwillig für die Luftwaffe. Damit wollte er einer Zwangsrekrutierung durch die SS entgehen. Er kämpfte im Zweiten Weltkrieg und habe diese Zeit später in vielen seiner Filme verarbeitet, weiß Lang aus Gesprächen mit Umgelters Frau Ingrid.

Anschließend studierte der gebürtige Schwabe in Tübingen, Straßburg und München Literaturwissenschaften und – obwohl er nicht religiös war – Theologie. „Damit wollte er sich nach den grauenvollen Kriegserlebnissen mit den Fragen von Schuld, Verantwortung und Versöhnung auseinanderzusetzen“, sagt Lang.

Mit der Ehefrau nach Gröbenzell gezogen

Nach seinem Abschluss arbeitete Umgelter zunächst als Bühnenbildner, Spielleiter und Schauspieler am Stadttheater in Augsburg, ehe er zum Hessischen Rundfunk wechselte. 1956 machte er sich als freier Bühnen- und Fernsehregisseur selbstständig. Dabei lernte er seine Frau Ingrid kennen und zog mit ihr nach Gröbenzell.

In den folgenden Jahren nahm seine Karriere Fahrt auf. Umgelter sei ein Workaholic gewesen. „Stets arbeitete er an mindestens zwei Projekten gleichzeitig“, berichtet Lang. So kam eine lange Liste an Werken, die er vor allem fürs Fernsehen drehte, zustande.

Einer der größten Erfolge: der Fernseh-Mehrteiler „Soweit die Füße tragen“ aus dem Jahr 1959. © WDR

Zwar führte er auch bei einigen Kinofilmen Regie, aber diese Arbeit habe ihm nicht gefallen. Dauernd sei ihm von Seiten der Produktion hineingeredet worden. Bei einem Film habe beispielsweise am Ende noch ein Kinderchor singen müssen, um das gute Ende zu unterstreichen, berichtet Lang. „Umgelter hatte aber immer genaue eigene Vorstellungen, wie die Dinge umgesetzt werden sollten“, sagt die Fürstenfeldbruckerin. Diese habe er beim Fernsehen freier umsetzen können.

Mord-Drohungen im Briefkasten

Zwei seiner größten Erfolge mit hohen Einschaltquoten waren die beiden Mehrteiler „So weit die Füße tragen“ (1959) und „Am grünen Strand der Spree“ (1960), die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigten. In Letzterem stellte Umgelter auch die Massenvernichtung der Juden im Osten dar. Dafür sei er stark angefeindet worden, berichtet Lang.

Ingrid Umgelter habe ihr von Zetteln mit der Aufschrift „Euch haben sie vergessen, zu vergasen“ im Briefkasten erzählt. Den vierten Teil drehte er auch im Landkreis. Der Olchinger See wurde zur Spree und auf der Ascherbachstraße kreuzten die Panzer.

Ganzer Straßenzug als Kulisse am Ascherbach

Der Gröbenzeller Albert Donhauser kann sich daran noch gut erinnern. „Ich war damals zwölf oder 13 Jahre alt und es war eine Sensation, dass bei uns ein Film gedreht worden ist.“ Neugierig verfolgte er die Dreharbeiten. Entlang des Ascherbachs wurde sogar ein ganzer Straßenzug als Kulisse aufgebaut.

„Von vorne sah es aus wie mehrere Einfamilienhäuser, von hinten erkannte man, dass nur Dachlatten zusammengenagelt worden waren“, erinnert sich Donhauser. Die Panzer waren Attrappen, die die Filmcrew auf Autos montiert hatte. Als Kanonen hätten einfach Ofenrohre gedient. „Wir haben gedacht, dass das jeder sofort bemerkt, aber im Film hat es ganz natürlich ausgesehen“, sagt Donhauser.

Für „Bratkartoffeln inbegriffen“ erhielt Umgelter im Jahr 1967 den Fernsehfilmpreis für die beste Regie, für „Wie eine Träne im Ozean“ 1971 den Adolf-Grimme-Preis. Der aufwendig inszenierte Dreiteiler „Der Winter, der ein Sommer war“ von 1976 fand internationale Beachtung.

Seine letzten Arbeiten waren sechs Folgen für „Das Traumschiff“ zu Beginn der 1980er-Jahre. Am 9. Mai 1981 starb er an seinem zweiten Herzinfarkt.

