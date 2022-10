Gröbenzell verleiht Klimaschutz-Preis

Von: Guido Verstegen

Sie haben sich ums Klima verdient gemacht: Dafür wurden diese Gröbenzeller nun von Bürgermeister Martin Schäfer (hinten 2.v.l.) mit dem ersten Klimaschutz-Preis ausgezeichnet. © peter Weber

Premiere bei der Bürgerversammlung: Zum allerersten Mal wurde der Klimaschutz-Preis verliehen.

Die Premieren-Abstimmung der Jury hatte im Juni mit einem Kuriosum geendet: Das Gremium empfahl alle sieben eingereichten Bewerbungen für die Auszeichnung. Mitte September bestätigte der Gemeinderat die Entscheidung, nun folgte die Übergabe der Urkunden.

Walter Voit (Grüne), Klimaschutzreferent der Gemeinde, stellte die Projekte kurz vor und zeichnete die Preisträger gemeinsam mit Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) aus. „Die Gemeinde ehrt Menschen, die sich besonders um den Schutz des Klimas bemühen, und die Jury war überrascht, dass sich nicht nur wie erwartet Haussanierer bewarben, sondern eben Ideen aus vielen Richtungen kamen“, sagte Voit.

Solarkataster

So entwarf die Jugendgruppe des Bund Naturschutz personalisierte Flyer, die Anwohner auf besonders gut für Photovoltaik-Anlagen geeignete Dächer hinweist: Die Flyer berücksichtigen positive Ergebnisse aus dem Solarkataster der Kommenergie und werden aktuell in Gröbenzell verteilt.

Die Kindergruppe des Bund Naturschutz pflanzte insbesondere Frühjahrsblüher aus Baugrundstücken anderswo wieder ein. Die Aktion sensibilisiert genau die Bevölkerungsgruppe für den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, die der Klimawandel besonders treffen wird.

Auch das Gröbenzeller Repair Café spricht die jüngere Zielgruppe nun mit einem Junior-Angebot an. Seit sieben Jahren prägt die Initiative von Volkshochschule und Bund Naturschutz nun schon den Gedanken der Nachhaltigkeit, indem repariert wird, was sonst gerne auch im Müll landet.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die sternenförmig von Gröbenzell aus „grüne Radrouten“ entwickelt. „Wenn Sie die Klimaschutzrouten benutzen, haben Sie sich den Preis verdient – und wir sind dann gerne Paten“, empfahl Ortssprecher Martin Oetjen den rund 50 Besuchern im Bürgerhaus.

Wärmepumpe

Bei den Häuser-Projekten verfolgten die Bewerber ebenfalls unterschiedliche Ansätze. Das Ehepaar Eichinger hatte sich für eine grundlegende Sanierung mit Erneuerung des Daches, dem Einbau einer Wärmepumpe (statt Ölheizung) und der Installation einer Photovoltaik-Anlage entschieden und dafür insgesamt 100 000 Euro investiert. Das Ehepaar Streibel stieg auf ein innovatives Heizsystem um, das rund die Hälfte der CO 2 -Emissionen einspart: Es handelt sich um eine Brennstoffzelle, die aus Gas gleichzeitig Wärme und Strom gewinnt. Helmut Berger schließlich begrünte das Dach seines Hauses und verbesserte so das Mikroklima.

Bürgermeister Schäfer wandte sich in seinem ausführlichen Überblick zur Lage Gröbenzells in erster Linie dem verhängnisvollen Geflecht aus Energiekrise, Pandemie und weltweiten Kriegsfolgen zu. Weil die Wahrscheinlichkeit eines großflächigen Stromausfalles immer größer werde, hatte Landrat Thomas Karmasin gerade erst die Bevölkerung dazu aufgerufen, für einen etwaigen Blackout vorzusorgen. Schäfer: „Der Energiemarkt ist angespannt, das Thema wird Sie betreffen.“

Mit Blick auf die nach einem Blackout zu erwartenden Versorgungsengpässe werde empfohlen, soweit möglich einen Vorrat an Wasser und Lebensmitteln für zehn Tage anzulegen. „Kaufen Sie nicht alle gleichzeitig ein“, bat Schäfer und verwies auf die Rubrik auf der Website der Gemeinde, in der eine Liste der entsprechenden Vorräte zu finden sei. Die Gemeinde müsse zudem sehen, wie sie die sich ankündigende nächste Flüchtlingswelle bewältigen könne. „Die ersten Busse kommen auch im Landkreis an, der Landrat hat kundgetan, er wolle keine Turnhallen mehr freigeben“, so der Rathauschef.

