Vom Sprachschüler zum Tanzlehrer bei der Volkshochschule

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Patrick Kasirye will das Erbe seiner Heimat weitergeben. © tb

Die Gröbenzeller Volkshochschule (VHS) bietet nicht nur viele verschiedene Kurse an, es gibt darüber auch die eine oder andere schöne Geschichte darum zu erzählen. Zum Beispiel von Patrick Kasirye.

Der erste Kontakt mit Kasirye, der aus Uganda stammt, war im Jahr 2019, wie Julia Engelmann von der VHS berichtet. Da hatte sich der Tanzlehrer für einen Einstufungstest angemeldet, um einen Deutschkurs zu absolvieren.

Im Jahr 2020 kam er dann in die VHS, um die Sprache seiner neuen Heimat zu erlernen. Dann ging seine VHS-Karriere steil bergauf. Bereits 2021 war er zum ersten Mal als Dozent an dem coronabedingt online stattfindenden Dozententreff dabei und sein erster Workshop für 2021 wurde geplant. Kasirye bietet einen afrikanischen Tanzkurs an.

Laut VHS zeige dieser Weg auch, wie wichtig die Deutschkurse für die Integration sind. Obwohl Patrick Kasirye bereits etwas Deutsch sprechen konnte, weil seine Frau aus Deutschland stammt, habe er sich im Unterricht noch einmal enorm verbessert. So konnte er irgendwann sogar die Seiten wechseln und selbst vor Kursteilnehmern stehen als Dozent. Das mache außerdem deutlich, wie viel Potenzial die Teilnehmenden aus den Deutschkursen mitbringen. „Wir freuen uns, mit Kasirye einen sehr engagierten und kompetenten Kursleiter gefunden zu haben, der auch schon in seiner Heimat Uganda Tanzlehrer war“, teilt Engelmann mit.

Nun will er das kulturelle Erbe seiner Heimat weitergeben. Der nächste Workshop von Patrick Kasirye startet am Freitag, 11. März, und endet am 8. April. Mit seinem Tanzkurs will er vor allem Gefühle, Kraft, positive Momente und Glück (was auch das übergreifende Thema der VHS in diesem Semester ist) vermitteln. gar

Der Kurs ist auf www.vhs-groebenzell.de buchbar.