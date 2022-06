Neue Locations, neue Bands, neue Energie: Musiknacht mit vielen Premieren

Von: Guido Verstegen

Für die Kultur vereint: Veranstalter Thomas Breitenfellner (l.) und Bürgermeister Martin Schäfer. © Weber

Lange war gar nicht klar, ob es die beliebte Gröbenzeller Musiknacht in dieser Form nach der langen Corona-Pause überhaupt wieder gibt. Nun steht fest: Sie ist wieder da und bietet so einige Besonderheiten – auch was die Höhe der Spielorte angeht.

Gröbenzell – Neue Locations, neue Bands und neue Energie: Nach zwei coronabedingten Absagen meldet sich die Gröbenzeller Musiknacht zurück und geht am 2. Juli 2022 in ihrer 16. Auflage über die Bühne. „Jede Krise birgt auch eine Chance“, betonte Veranstalter Thomas Breitenfellner im Rahmen eines Pressegesprächs im Stockwerk. „Es ist lange nicht klar gewesen, ob es sie in dieser Form jemals wieder gibt, von daher ist es eine besondere Musiknacht!“

Auf der Dachterrasse des Rathauses

Es wird ein Comeback mit zahlreichen Premieren, das geht schon mit der Eröffnung los: Die steigt nämlich um 18.30 Uhr auf der Dachterrasse des Rathauses. „Der Bürgermeister hat die tolle Idee gehabt, das Rathaus miteinzubinden – jetzt, wo es im Herzen von Gröbenzell ist“, sagte Breitenfellner. Sein „Special Guest“ Martin Schäfer ergänzte: „Es ist wirklich schön da oben. Weil wir nicht der Party-Ort schlechthin sind, sondern eben ein Verwaltungsgebäude, fangen wir aber ein bisschen früher an“. Der Rathauschef hat sich das „Claxs Akustik Trio“ für den Auftritt hoch über den Dächern der Gemeinde ausgesucht. Es sei ihm wichtig gewesen, dass heimische Künstler auftreten, zumal es die in den vergangenen beiden Jahren ausgesprochen schwer gehabt hätten.

Vor der Eröffnung

Damals war aus dem Duo „Clax“ das Trio „Claxs“ geworden. „Als wir uns als Band gefunden hatten, sind wir direkt in den ersten Lockdown gelaufen“, erinnert sich Claudia Röser. Die Gröbenzellerin biss dann 2021 mit ihren Anfragen auf Granit: „Zunächst einmal sollten alle Bands auftreten, deren Termine bereits zum Teil mehrfach verschoben worden waren.“ So fiebert das Trio nach einigen Corona-konform gestalteten Wohnzimmer-Konzerten und einem Firmen-Event seinem ersten großen Auftritt entgegen. Röser sagt: „Wir sind glücklich und fühlen uns sehr geehrt, dass wir die Musiknacht eröffnen dürfen.“

Neun der 15 Bands waren noch nie dabei. „The Troubleshooters“ spielten schon vor 15 Jahren in der Hexe und seit 2011 durchgängig im Stockwerk. Die regelmäßig bei der Musiknacht auftretenden „Rockaholixs Buam“ lösten sich vor einem halben Jahr auf. Die bisherige Open-Air-Fläche in der Bahnhofstraße ist inzwischen ein Fahrrad-Parkplatz inklusive Wildblumenwiese und rutschte daher ein paar Meter weiter zur Hausnummer 7 ½. Neben dem Rathaus bieten Burgerbar (ehemals Weinbauer), Maya Coffee & More (früher Etiquette by Daniel) und Meisterschnitt erstmals eine Bühne.

Pilotprojekt

Die Zusammenarbeit mit dem Herrensalon ist für Breitenfellner eine Art Pilotprojekt: „Die besten Ideen kommen einem ja unter der Dusche, diese hier hatte ich allerdings beim Friseur.“ Inhaber Umut Simsek wohnt in Esting und hatte die letzte Musiknacht 2019 in vollen Zügen genossen. Nach acht Jahren Friseur-Dasein in München eröffnete er den Laden in Gröbenzell. „Ich will mitmischen in der Gemeinde, mir ist Gemeinschaft wichtig“, erklärt Simsek. Er ist schon gespannt, was ihn am 2. Juli erwartet. Breitenfellners Vorschlag, das „Free Wave Jazz Quintett“ bei ihm zu platzieren, fand er gut.

Vorverkauf läuft

Seit gut zwei Wochen läuft nun der Vorverkauf für die Veranstaltung, die in der Vergangenheit bis zu 4000 Besucher mobilisierte. Man habe vieles durchgespielt – wie es unter Corona-Bedingungen hätte laufen können – und habe sich auch mit der Frage befasst, ob die Menschen nach der langen Pause wieder bereit seien, sagte Breitenfellner: „Aber das Live-Erlebnis kann durch nichts ersetzt werden, das hat uns das Stockwerk-Opening im Mai deutlich gezeigt. Im Vorfeld ausverkauft, 700 Gäste. Das hat uns allen gefehlt, und genau auf dieses Gefühl hoffe ich bei der Musiknacht!“

Tickets

gibt es bei allen Spielorten für 12 Euro im Vorverkauf oder für 15 Euro an einer der Abendkassen. Unbegrenzter Zutritt zu allen Live-Konzerten, zur After-Show-Party und Gratis-Nutzung des Musiknacht-Shuttlebusses. Weitere Informationen auf musiknacht-groebenzell.de.

