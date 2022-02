In wenigen Wochen ist es soweit: Sie eröffnen einen neuen Burgerladen

Machen einen Burgerladen im ehemaligen „Weinbauern“ auf: Milad Raschidi (l.) und Ali Safi. © Weber

Es gab bereits die ersten Gerüchte: In Gröbenzell gibt es bald den nächsten Dönerladen. Doch diese erwiesen sich als völlig falsch - ein anderes Lokal entsteht.

Gröbenzell – Im ehemaligen Weinbauern wird bald eine amerikanische Spezialität serviert: Burger. Die kennt man auch schon von einer anderen Lokalität im Ort.

Jahrelang bestimmten Wein und dazu passende Gerichte wie Flammkuchen das gastronomische Angebot in der Gaststätte Weinbauer an der Bahnhofstraße. Burger standen nur hin und wieder auf der Karte. Das wird sich nun ändern.

Eröffnung in wenigen Wochen

In wenigen Wochen wird ein neues Lokal eröffnen, eine Burger-Bar. Milad Raschidi und sein Cousin Ali Safi haben das Lokal übernommen. Burger zuzubereiten, damit haben die beiden 29-Jährigen bereits langjährige Erfahrung. In Landsberg haben sie Ende 2014 das erste Lokal, das ausschließlich Burger, aber auch Pommes in verschiedenen Variationen, Salate und Desserts anbietet, eröffnet. Ein zweites folgt nun in Gröbenzell.

Derzeit sind Handwerker dabei, die Räume rundum zu renovieren. Die Burger-Bar wird innen und außen jeweils rund 50 Gästen Platz bieten. Eigentlich hätte das Lokal bereits im Februar eröffnet werden sollen. Doch so manches für den Umbau notwendige Material wurde nicht rechtzeitig geliefert. „Wenn nichts dazwischen kommt, geht es Anfang März los“, kündigt Raschidi nun an.

Burger bereits bekannt

Raschidis Burger sind so manchem Bürger in Gröbenzell bereits bekannt. Im Café im Betreuten Wohnen am Gröbenbach hat er immer wieder Fleisch gegrillt und zu Burgern verarbeitet. Von den Gästen wurden die Burger gut angenommen, berichtet er stolz.

Doch die Küche des Cafés ist dafür eigentlich nicht geeignet, „sie ist zu klein“, erläutert Raschidi. Als dann der Weinbauer seine Tore schloss, haben er und sein Cousin zugeschlagen. Jahrelange Erfahrung haben die beiden Wirte bereits mit der Gastronomie. Gelernt haben sie beide aber etwas ganz anderes: Safi ist Hotelfachmann und Raschidi hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Beide betonen aber: „Wir sind keine Büromenschen.“

Sie haben Freude daran, immer wieder einmal etwas Neues zu kreieren, wie eine neue Speisekarte oder einen neuen Internetauftritt. Dazu haben sie künftig auch in Gröbenzell die Möglichkeit.

Auch vegane Burger

Die verschiedensten Burger werden sie ihren Gästen künftig in der Bahnhofstraße anbieten. Auch vegetarische, die laut Safi immer häufiger gekauft werden, und vegane Burger. „Was wir anbieten, ist alles frisch“, verspricht Raschidi. Die Semmeln werden täglich von einem Bäcker geliefert. Derzeit wird der Bäcker aber noch gesucht. Er muss in der Lage sein, große Mengen zu produzieren und zu liefern. Denn Raschidi und Safi gehen davon aus, dass sie in der Woche etwa 1500 Semmeln benötigen werden.

Das Fleisch beziehen sie, wie in ihrem anderen Lokal von einem Landwirt in Landsberg. Der Bauer zieht die Rinder nicht nur groß, er schlachtet sie auch selbst und formt das Fleisch burgergerecht, berichtet Safi.

Die diversen Soßen sind zudem hausgemacht, versprechen die beiden Wirte. In einem Radius von zwei Kilometern um das künftige Lokal werden die Burger, Salate und Desserts auch geliefert. Und das quasi plastikfrei. Bereits in Landsberg bestanden die Lieferboxen zu 90 Prozent aus Papier. Die Burger-Bar wird täglich, außer am montäglichen Ruhetag, von 17 bis 22 Uhr geöffnet sein. (sus)

