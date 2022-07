Partystimmung mit dröhnenden Bässen: Wie laut darf eine Musiknacht sein?

Von: Guido Verstegen

Da ist etwas geboten: Italienische Band 2015 in der Kirchenstraße. © WEBER

Die Temperaturen sind bis spät in den Abend hinein lau, man kann sich lange draußen aufhalten, das macht viele Veranstaltungen so attraktiv. Zu attraktiv?

Gröbenzell – Auch bei der Gröbenzeller Musiknacht genossen die Besucher den bunten Mix an Gigs in sommerlicher Kulisse. Allerdings ist mancher Anwohner ein wenig verstimmt wegen des Lärms.

In diesen Ausmaßen passiert das nur einmal im Jahr. Die Straßen sind voll, es gibt an vielen Ecken Musik, es wird gefeiert, getanzt und gelacht. So war das auch kürzlich bei der Gröbenzeller Musiknacht. Die Besucher genossen den Mix an Gigs, sei es nun auf dem Rathausplatz, in den Gröben-Lichtspielen oder im Café Maya. Wie in anderen Jahren ging es an manchen Locations bis spät in die Nacht hinein.

Einige Beschwerden

Das sorgte für Beschwerden bei der Polizei in Olching, allerdings in geringen Maßen. Drei Anrufer fühlten sich von zu lauter Musik in der Nachbarschaft gestört. Vereinzelt wurden zu später Stunde lärmende Jugendliche auf der Straße gemeldet. „Wenn das Event vorbei ist, feiern die halt privat weiter“, sagte ein Polizeisprecher. Nur einen einzigen Anruf zur Musiknacht notierte die Polizei in Germering, die aber auch nicht für Gröbenzell zuständig ist. Bei der Gemeinde gingen zwei Beschwerden ein, eine wegen Lärm, eine wegen einer Straßensperre.

„In den betroffenen Straßen habe ich noch persönlich Briefe eingeworfen, zur Musiknacht informiert und darauf aufmerksam gemacht, dass hier und da die Straße gesperrt sein wird“, erklärt Thomas Breitenfellner. Seit der Premiere 2005 haben sich die rechtlichen Vorgaben, an die sich der Musiknacht-Veranstalter als Ausrichter des Spektakels halten muss, nicht geändert. Danach ist Musik im Außenbereich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 2 Uhr gestattet, im Innenbereich sogar bis 3 Uhr.

After-Party

Letzteres betraf bei dieser Musiknacht nur die After-Party im Anschluss an die Auftritte der Münchner Band Six Across im Wirtshaus an der Augsburger Straße. Ein Anwohner fühlte sich dort durch „laute Musik und dröhnende Bässe“ belästigt und machte seinem Unmut in einer E-Mail an die Tagblatt-Redaktion Luft: „Das halte nicht nur ich für unzumutbar.“ Gerade für Menschen, die am Wochenende arbeiten müssen, aber auch alle anderen, die Erholung brauchen.

Der Anwohner zeigte sich irritiert, dass der Polizei wegen einer Sondergenehmigung der Gemeinde die Hände gebunden waren. In seinen Augen sollte eine solche Sondergenehmigung bis maximal 0 Uhr gelten. Zudem schlägt er vor, die Veranstaltung ins Gewerbegebiet zu verlegen. Er plädiert für einen „Bürgerentscheid der direkten Nachbarn im Umkreis von mindestens 500 Metern“ und kritisiert, dass das Ganze „von oben herab“ entschieden werde.

Große Beliebtheit

Im Rathaus heißt es dazu: „Die Musiknacht erfreut sich bei vielen Gröbenzellern sowie weit über die Ortsgrenzen hinaus großer Beliebtheit.“ Heuer fand sie bereits zum 16. Mal statt. Sie werde lange vorab mit Plakaten und in der Presse beworben, sodass Anwohner frühzeitig vorgewarnt sind. Der Veranstalter müsse die Konzerte und Orte benennen. Der Immissionsschutz müsse gewährleistet sein. Geregelt ist das über das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Von Lärmbelästigung ist im Allgemeinen ab einer Lautstärke von über 55 Dezibel (am Tag) beziehungsweise über 40 Dezibel (in der Nacht) die Rede. Auch lautstarke Rücksichtslosigkeit in den Ruhezeiten (13 bis 15 Uhr sowie 20 bis 7 Uhr) kann als Belästigung betrachtet werden.

Nach Angaben der Gemeinde gibt es außerdem für den während der Musiknacht verkehrenden Shuttle-Bus entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen und Auflagen der Feuerwehr zum Beispiel in Hinblick auf Rettungsgassen. „In Abwägung der Einzelinteressen und des übergroßen Interesses der Gesamtbevölkerung – auch mit Blick auf die jährliche Einmaligkeit – hat sich dieses Vorgehen in all den Jahren bewährt“, findet Veranstalter Thomas Breitenfellner.

