Gröbenzell will fahrradfreundlich werden

Gröbenzell arbeitet gerade an einem Konzept für ihre Radwege. Der Ort will zur fahrradfreundlichen Kommune werden – bisher ist sie das nur zur Hälfte.

Gröbenzell – Ein Planungsbüro aus Hannover soll die Gröbenzeller Radlträume verwirklichen. Heike Prahlow von der Planungsgemeinschaft Verkehr stellte das Konzept dem Gemeinderat kürzlich vor. Sie betonte: „Radfahren soll sicher sein und Spaß machen.“

Insgesamt wurden 85 Vorschläge mitsamt Kostenschätzung erarbeitet – unterteilt in Prioritäten. Die Punkte werden nach und nach bearbeitet und Fördergelder beantragt. Es soll auch Verbesserungen entlang der Staatsstraße (Olchinger und Augsburger Straße) geben, was jedoch mit dem Staatlichen Bauamt ausgehandelt werden muss.

Das Ziel

Die Gemeinde will den inner- und überörtlichen Radverkehr stärken. Sie ist Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ geworden. Eine Arbeitsgruppe wurde bereits gebildet, die Bürger waren aufgerufen, Schwachpunkte und Stärken des Radverkehrsnetzes herauszuarbeiten. Einiges wurde schon umgesetzt: Die Gröbenbachstraße wurde entgegen der Einbahnregelung für Radler geöffnet, weitere Fahrradstraßen wurden ausgewiesen und die Vorbereitung für die neuen Fahrradständer, die der Radl-Club ADFC empfohlen hat, laufen.

Die Probleme

Das Radnetz umfasst rund 50 Kilometer. Über die Hälfte davon sei bereits gut befahrbar, stellte Planerin Prahlow fest. Die Experten haben aber auch Schwachpunkte entdeckt: Radwege sind nicht breit genug, die Markierung verblasst, Sicherheitstrennstreifen fehlen, an Knotenpunkten werden Radler zu einem Umweg gezwungen, an Baustellen müssen sie vom Radweg in den Autoverkehr wechseln.

Teils haben sich außerdem die Anforderungen verändert, wie etwa bei den Schutzstreifen entlang der Staatsstraße, die nach heutigem Standard zu schmal und angesichts parkender Autos nicht sicher sind. Die Schutzstreifen sollen von rund einem Meter auf 1,50 Meter vergrößert werden. An Grundstückseinfahrten sollen Piktogramme auf die Streifen aufmerksam machen. Zweirichtungsradwege sieht Prahlow lediglich in Ausnahmefällen als Lösung.

Poller, die verhindern, dass Autos Radwege oder Brücken nutzen, verengen die Wege teils so sehr, dass sie nicht mehr breit genug sind für die Radler. Teils wurden diese bereits abgebaut, teils werden sie noch entfernt. So manche Brücke ist zu schmal oder deren Geländer zu niedrig

Bahnhofstraße

Auch für manches Dauerbrenner-Problem haben die Planer Ideen: Etwa für die seit Jahrzehnten diskutierte Kreuzung der Bahnhof- und der Schubertstraße. Hier sollte die Vorfahrt geändert werden – und alle aus der Bahnhofstraße kommenden Verkehrsteilnehmer Vorfahrt haben.

Radl abstellen

Verbesserungsvorschläge hat das Büro auch zu Fahrradabstellanlagen gemacht. Diese müssten Standsicherheit gewährleisten und vor Vandalismus und Witterung schützen. Aber auch Rädern mit Anhänger sowie Lastenrädern müsse die Möglichkeit geboten werden, ihr Rad abzustellen. Um mehr Abstellmöglichkeiten zu schaffen, kann Heike Prahlow sich vorstellen, Autoparkplätze aufzulösen und darauf Fahrradabstellplätze zu schaffen.

Verkehrsreferent

Verkehrsreferent, Reinhard Paesler (CSU) lobte das Konzept als eine gute Grundlage für das weiteres Handeln. Er machte aber auch klar, dass es für so manche Maßnahme einen langen Atem brauche. Deutlich wurde zudem, dass nicht jeder Autofahrer über die rechtlichen Möglichkeiten für Radler informiert ist.

So berichtete die Umweltreferentin Monika Baumann (Grüne), dass sie immer wieder angehupt werde, wenn sie in Einbahnstraßen, wo Radverkehr in Gegenrichtung zulässig ist, unterwegs sei. Planerin Prahlow machte dann noch abschließend klar: Ein „rücksichtsvolles Miteinander“ aller Verkehrsteilnehmer sei Voraussetzung für ein Funktionieren des Verkehrs. (sus)

