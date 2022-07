Einbruch in Gröbenzeller Friedhofsbüro: Zeugin verfolgt diebisches Duo

Von: Thomas Benedikt

Ein fiktiver Einbrecher hebelt mit einem Brecheisen eine Tür im Keller eines Wohnhauses auf (gestellte Szene). © Silas Stein/dpa

Zwei junge Einbrecher wurden auf ihrer Diebestour in Gröbenzell ertappt. Doch obwohl eine Zeugin sie verfolgte, konnten die beiden unerkannt entkommen.

Gröbenzell – Auf frischer Tat ertappt wurden zwei noch unbekannte Einbrecher, die sich am Freitagabend um 23.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum beim Friedhof in der Friedenstraße in Gröbenzell verschafft haben. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte, wie Glas zerbrach und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Dabei konnte sie zwei dunkel gekleidete, junge Männer sehen. Diese hatten die Scheibe der Glastüre zu einem Büroraum auf dem Friedhof eingeschlagen.



Als sie von der Zeugin entdeckt wurden, flohen sie sofort zu Fuß. Die Anwohnerin versuchte laut Polizei noch, die beiden zu verfolgen, verlor das Duo aber im Bereich der von-Branca-Straße aus den Augen. Die Täter waren laut Zeugin etwa 18 bis 19 Jahre alt und mit langen Hosen und Kapuzenpullis bekleidet.



Neben der eingeschlagenen Glastüre konnten auch Hebelspuren am Türrahmen festgestellt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Zur Tatbeute und zum Beuteschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 81 42) 2930 an die Olchinger Polizei zu wenden.