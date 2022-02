Gröbenzeller bricht in Apotheke ein und will Marihuana stehlen

Von: Thomas Steinhardt

Die Feuerwehr verschalte auf Anforderung der Polizei das Fenster. Sechs Einsatzkräfte waren 30 Minuten im Einsatz © FFW Gröbenzell

Die Polizei hat einen Gröbenzeller festgenommen. Der 40 Jährige hatte randaliert - und wollte Marihuana aus einer Apotheke stehlen.

Gröbenzell - Der Gröbenzeller warf am Samstag um 18.45 Uhr an der Apotheke an der Tannenfelckstraße eine Scheibe ein und stieg in das Geschäft. Er wollte Marihuana stehlen. Der 40-Jährige war laut Polizei zuvor schon auffällig gewesen, da er verschiedene Fahrzeuge in der Danziger Straße und Umgebung beschädigt hatte.

Der Gröbenzeller wurde in die Psychiatrie in Fürstenfeldbruck eingewiesen. An der Apotheke entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr musste das Schaufenster verschließen. Die Polizeiinspektion Olching bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08142/2930. Eine Zeugin (50) hatte die Polizei auf den Einbruch aufmerksam gemacht.

