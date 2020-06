Gröbenzeller Feuerwehr rettet Spatz aus Kamin

Die Gröbenzeller Feuerwehr hatte einen ganz besonderen Einsatz: Sie haben einen Spatz aus einem Kamin gerettet.

Gröbenzell – Eine Anwohnerin des Ziegeleirings in Gröbenzell hat am Dienstag die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Ihrer Meinung nach war ein Vogel im Kamin des Hauses gefangen. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an, um die Lage zu erkunden.

Das Fahrzeug führt ein Kaminkehrerwerkzeug mit, das insbesondere auch mit einem kleinen Spiegel zum Erkunden des Kamins bestückt ist. Die Einsatzkräfte öffneten vorsichtig die Revisionsklappe und fanden dort einen sichtlich durch Ruß geschwärzten Spatz vor. Der kleine Vogel ließ sich mit bloßer Hand einfangen. Nach einer behutsamen Säuberung mit einem flauschigen Tuch flog er wieder davon.

