Gröbenzeller Laientheater wagt sich an ein düsteres Thema

Von: Andreas Daschner

Teilen

Sorgen für eine Inszenierung, die unter die Haut geht (v.l.) Luisa Bogenberger als Christa, Timothy Robb als Michael, Monika Sailer als Else und Günther Bülig als Helge. © ad

Gröbenzell – Ein Tabuthema, das keines sein sollte, ein starkes Ensemble und eine brillante Hauptdarstellerin – das Theater in Gröbenzell (TiG) glänzt mit einer der besten Laien-Aufführungen der vergangenen Jahre. Und das, obwohl die Produktion zunächst unter keinem guten Stern stand.

Eigentlich hätte „Das Fest“ bereits am 4. März Premiere feiern sollen. Einige Ausfälle zwangen das TiG aber dazu, das Stück erst eine Woche später auf die Bühne im Bürgerhaus zu bringen. Doch das Warten hat sich gelohnt. Die Aufführung des Theaters nach dem Film von Thomas Vinterberg ist die vielleicht beste Inszenierung, die das TiG bislang auf die Beine gestellt hat.

„Das Fest“ ist der erste Film, der aus dem Manifest „Dogma 95“ der dänischen Regisseure Lars von Trier und Thomas Vinterberg hervorgegangen ist. Möglichst realitätsnah, ohne Effekte oder technische Raffinessen sollten die Dogma-95-Filme auskommen. Der vielleicht bekannteste Film, der darausentstand, ist von Triers „Idioten“. Doch Vinterberg bereitete mit „Das Fest“ aus dem Jahr 1998 den Weg.

Düstere Räume

Schon das Bühnenbild fängt die Vorlage, die meist in düsteren Räumen spielt, perfekt ein: Der Hintergrund ist einfach nur mit schwarzen Tüchern abgehängt. An der Wand prangt groß und in Gold die Zahl 60. Davor die Tafel, an der sich der Großteil des Geschehens abspielt: Der Hotelier Helge, überzeugend patriarchalisch gespielt von Günther Bülig, feiert seinen 60. Geburtstag. Die ganze Familie ist da – bis auf Sohn Leon. An ihn erinnert nur ein Bild an der Wand, das mit einem Trauerflor versehen ist. Tochter Christa hat sich vorgenommen, an diesem Abend das Geheimnis um den Tod ihres Bruders zu lüften.

Ein wichtiger Unterschied zum Film: In Vinterbergs Version ist es die Tochter Helges, die tot ist. Sohn Christian spielt die Hauptrolle. Dass das TiG die Geschlechterrollen getauscht hat, erweist sich als genialer Schachzug. Denn so kann Luisa Bogenberger in die Rolle des Protagonisten schlüpfen. Und sie ist es, die am Ende aus einem starken neunköpfigen Ensemble heraussticht und die Inszenierung zu einer Meisterleistung macht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Luisa Bogenberger führt sich und die Zuschauer unter der Regie ihrer Mutter Ariela Bogenberger auf eine Tour de Force, die bis an die Grenzen des psychisch erträglichen geht. „Eine solche Rolle spielt man ganz oder gar nicht“, sagte die Schauspielerin nach der Premiere – noch immer sichtlich mitgenommen – im Gespräch mit dem Tagblatt. Dabei habe sie durchaus Angst gehabt vor der Aufführung. „Angst, dass alle gegen mich sind, dass das Stück zu heftig ist.“

Abgründe

Immer wieder suchte Luisa Bogenberger während der Aufführung deshalb heimlich den Blick in die Augen der Zuschauer – und konnte dort sehen, dass die Angst unbegründet war.

Das Stück zieht den Betrachter unweigerlich in seinen Bann, reißt ihn in Abgründe mit, die gesellschaftlich viel zu oft totgeschwiegen werden. Bogenberger ist es dabei zu verdanken, dass auch verbal derbe Stellen im Stück nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern Zeichen der persönlichen Entwicklung der Protagonistin sind, die in einer schmerzhaften Katharsis ihren Höhepunkt findet. Und doch ist das Ende versöhnlich, wenn Christa beim letzten Lied „I’m a Fighter, I’m a Survivor“ („Ich bin eine Kämpferin, ich bin eine Überlebenskünstlerin“) intoniert.

Weitere Termine

Das Stück wird im Bürgerhaus noch jeweils von Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. März, sowie Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. März, aufgeführt. Die Vorstellungen von Donnerstag bis Samstag beginnen um 20 Uhr, am 19. März geht es um 16 Uhr los und am 26. März um 18 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.