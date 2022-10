Gröbenzeller Obststand endgültig geschlossen

So sah der neue Obststand vor eineinhalb Jahren aus. Er musste wieder abgerissen werden weil er außerhalb des Bauraums stand. archivfoto © mm

„Wir haben leider kein Glück gehabt in Gröbenzell“, bedauert Necla Hascelik. Im Mai vergangenen Jahres hatte sie in der Kirchenstraße einen Obst- und Gemüsestand übernommen. Nun musste sie schweren Herzens den Stand aufgeben. Es hatten einfach zu wenige Kunden bei ihr eingekauft.

Gröbenzell – Obwohl sie trotz gestiegener Einkaufspreise ihre Verkaufspreise seit dem Frühjahr nicht erhöht hatte, ging die Zahl der Kunden rapide zurück. Bereits die Eröffnung des Standes war mit großen Widrigkeiten verbunden gewesen. Der von ihr übernommene Vorgängerstand, der seit 2004 auf einem Grundstück der katholischen Kirche in der Kirchenstraße einen Platz gefunden hatte, musste beseitigt werden. Der Stand war marode, sogar Ratten hatten sich darin eingenistet.

Der Stand wurde entfernt. Hascelik erstellte stattdessen einen festen Bau. Doch dieser war nicht zulässig. Hascelik musste den rund 50 000 Euro teuren Holzständerbau wieder abreißen. Er war außerhalb des Bauraums entstanden und damit nicht zulässig. Das Landratsamt hatte den Bau daher eingestellt.

Stattdessen hatte Hascelik dann einen Verkaufsanhänger aufgestellt, dessen Kauf und Ausbau sie weitere rund 13 000 Euro gekostet hat. Den Anhänger will die Standbetreiberin nun verkaufen, denn selbständig möchte sie in Zukunft nicht mehr arbeiten. Eine Halbtagstelle hat sie auch bereits gefunden, derzeit ist sie auf der Suche nach einem weiteren Job.

Der Verkauf von frischem Obst und Gemüse und Blumen an dieser Stelle in der Kirchenstraße ist damit wohl endgültig zu Ende gegangen. Seit den 1980er-Jahren hatte diese Möglichkeit bestanden, zunächst in der Rathausstraße. 2004 zog der Stand dann in die Kirchenstraße um. Der Planungsausschuss hatte die Aufstellung außerhalb des Bauraums geduldet. Der feste Bau aber war nicht genehmigungsfähig. Doch das Landratsamt und der Gemeinderat erklärten sich mit der erneuten Aufstellung eines fahrbaren Verkaufsanhängers einverstanden.

Diese neuerliche Aufstellung ist dem Grundstückseigentümer, der katholischen Kirchengemeinde St. Johann Baptist, aber zu riskant, wie Kirchenpfleger Johann Höcherl erläutert. Das Landratsamt hatte nämlich erklärt, dass das Einverständnis des Aufstellens nicht gleichzustellen sei mit einer Baugenehmigung oder Duldung. Und Höcherl fürchtet, dass dieses Einverständnis jederzeit auch wieder entzogen werden könne. sus

