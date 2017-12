Im Schuhplatteln sind sie Weltklasse

Ein eingespieltes Team: Marlene Gaab (10) und Peter Burkhart (24). Burschen in Marlenes Alter sind bei den Trachtlern Mangelware.

Der rote Rock des Dirndls fliegt so hoch, dass er fast waagrecht in der Luft steht. Die schwarzen Trachtenschuhe klappern laut auf dem Boden. Peter Burkhart (24) und Marlene Gaab (10) tanzen einen Schuhplattler. Und die beiden sind richtig gut darin. So gut, dass sie bei der Weltmeisterschaft dabei waren.