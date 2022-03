Gröbenzeller Ukraine-Helfer waren wieder erfolgreich

Ihre Aktion war ein voller Erfolg (hinten v.l.): Carina Krauthan, Veronika Waldau, Andreas Hörl, Zsanett Weber, Ines Schmid sowie (unten v.l.): Annika Schmid und Mirabell Weber. © mm

Die unter dem Motto „Gröbenzell hilft!“ in der vergangenen Woche durchgeführte Spendensammlung ist aus Sicht der beiden Initiatoren Andreas Hörl und Veronika Waldau ein voller Erfolg.

Gröbenzell – „Die Hilfsbereitschaft der Gröbenzeller und anderer Menschen aus dem Landkreis war enorm“, freut sich Hörl.

Den Organisatoren zufolge kamen 35 Paletten an Sachspenden zusammen – so etwa Lebensmittel, Windeln, Hygieneartikeln und andere dringend benötigte Hilfsgüter wie Schlafsäcke oder Decken zusammen. „Zudem sammelten wir rund 1200 Euro an Geldspenden“, sagt Hörl, dessen Familie ebenso wie zahlreiche Freiwillige kräftig anpackte. Als Sammelstelle für die Sachspenden diente das Betonwerk, das Bürgermeister Martin Schäfer zur Verfügung gestellt hatte.

Die Spenden wurden an die Aktion „Brucker helfen der Ukraine“ übergeben. Der erste Lkw mit 17 Paletten an Sachspenden kam schon im polnischen Lublin an. Dort wurde er von der Caritas in Empfang genommen und entladen. Der zweite vollgepackte Brummi ist am Dienstag gestartet. „Ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre dies alles nicht möglich gewesen“, so Waldau. tb

