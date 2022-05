Grünes Licht für den Bau von fünf Mobilitätsstationen

Die Gemeinde Gröbenzell hat sich zum Ziel gesetzt, Alternativen zum Auto, auch zum E-Auto, anzubieten. Fünf sogenannte Mobilitätsstationen sollen dazu beitragen, das hat der Gemeinderat jetzt mehrheitlich beschlossen. .

Gröbenzell – Hier können Menschen Fahrräder ausleihen und müssen diese nicht dorthin zurückbringen, sondern können sie an anderen Stationen wieder abgeben

Die Mobilitätsstationen sind ein landkreisweites Projekt. In insgesamt zehn Kommunen im Landkreis werden derartige Stationen eingeführt, teils 2023, teils 2024. In Gröbenzell sollen diese am südlichen S-Bahnhof an der Kirchenstraße, am Sportzentrum sowie an den Bushaltestellen „Am Sandberg“, „Am Zillerhof“ und am Ziegeleiring geschaffen werden.

Nicht nur Zustimmung

Im Gemeinderat stieß dieses Angebot nicht nur auf Zustimmung. Michael Jaumann (CSU) lehnt dieses zwar nicht grundsätzlich ab, hält es aber für Gröbenzell nicht passend. „Das ist rausgeschmissenes Geld,“ steht für ihn fest. Zumal Jaumann Michael überzeugt ist, dass wohl 99 Prozent der Gröbenzeller ein eigenes Fahrrad besäßen. Walter Voit (Grüne) hingegen sprach von einem sinnvollen Konzept.

Und Peter Falk (SPD) betonte: „Dies ist einer der Bestandteile um vom Auto weg zu kommen.“ Auch Daniel Holmer (Grüne) ist der Überzeugung: „Jeder Münchner, der mit der S-Bahn kommt und anschließend ein Radl nimmt, steht nicht auf der Staatsstraße.“

Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) fügte hinzu: „Es ist einen Versuch wert.“ Er ist aber auch überzeugt, das Projekt brauche Anlaufzeiten. Im Jahr 2024 sollen die fünf Stationen in Gröbenzell in Betrieb gehen, teils mit zehn wie am S-Bahnhof, teils wie an den anderen Stationen mit jeweils fünf Leihrädern. Am S-Bahnhof ist zudem ein Carsharing-Stellplatz vorgesehen. Zudem werden an den Stationen Abstellmöglichkeiten für private Fahrräder, auch für Lastenräder, Gepäckfächer und Reparaturmöglichkeiten nebst Luftpumpe zu finden sein.

Die Kosten

Die Investition beläuft sich auf rund 40 000 Euro und die Betriebskosten werden jährlich mit maximal knapp 34 000 Euro veranschlagt. Der letztere Posten ist aber abhängig davon, welche Angebote auf die Ausschreibung des Landkreises eingehen, noch liegt keines vor. Zudem verringert jede Ausleihe die Kosten.

Eines steht aber bereits fest: Der Erste und der Zweite Bürgermeister Gröbenzells, Martin Schäfer (UWG) und Martin Runge, beide passionierte Radler, werden die Stationen nicht nutzen können. Für die Buchung der Fahrräder ist nämlich ein Smartphone notwendig. Und beide besitzen keines. (sus)

