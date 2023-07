„Das grenzt an Irrsinn“: Überraschendes Veto stoppt dringend benötigte Schulerweiterung

Von: Thomas Steinhardt

Das Gymnasium in Gröbenzell. © gv

Blankes Entsetzen bei Politikern des Kreistags über das Vorgehen des Gemeinderats in Gröbenzell: Nach dessen Ablehnung der Erweiterungspläne für das Gymnasium herrscht jetzt ein Planungsstopp.

Fürstenfeldbruck – „Grenzt an Irrsinn“, „Nicht mehr nachvollziehbar“, „Jeder Logik entbehrend“: Vertreter fast aller Fraktionen im Kulturausschuss des Kreistags fanden deutliche Worte über die Entwicklung, die wirklich alle komplett überraschte.

Gymnasium Gröbenzell: Nie wieder in diesen Gemeinderat

„Es gibt jetzt keine weiteren Planungen mehr. Das Risiko ist zu groß,“ sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung angesichts der Ablehnung aus Gröbenzell. Wenn man jetzt die mit der Gemeinde ja bereits abgestimmten Pläne wie gefordert wieder ändere, werde es mindestens zu einem Jahr Verzögerung und zu einer erheblicher Kostenmehrung kommen. Nach der jüngsten Sitzung des Gröbenzeller Gemeinderats sei außerdem der Planer abgesprungen, sagte sie. Er werde nie wieder eine solche Gemeinderatssitzung besuchen, habe er wissen lassen. „Dabei waren die Abstimmungen vorher positiv.“ Jede weitere Planung sei reine Geldverschwendung.

Gymnasium Gröbenzell: Der Hintergrund

Zum Hintergrund: Die Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums gilt als dringend notwendig. Das Gymnasium braucht mehr Platz – und das sehr bald. Seit einiger Zeit wird darüber diskutiert, unter anderem über einen 2,5 Millionen Euro teuren Radlkeller.

Gymnasium Gröbenzell: An Einigung geglaubt

Zuletzt glaubte man in der Kreisverwaltung, eine Einigung mit der Kommune erzielt zu haben. 650 Stellplätze für Fahrräder wurden geplant, ohne den teuren Radlkeller. Im Gemeinderat wurden in einer stundenlangen Debatte am Donnerstag aber plötzlich 1000 Radlstellplätze gefordert, was ohne Keller so nicht machbar sei, wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung sagte. Zudem kam Kritik an der Ausrichtung eines Pultdachs auf, die man auch früher schon hätte äußern können, wie es jetzt hieß.

Gymnasium Gröbenzell: Vorgehen nicht mehr verständlich

„Mir fehlen die Worte. Der Beschluss grenzt an Irrsinn“, kommentierte SPD-Kreisrat Daniel Liebetruth die Entscheidung aus der Gemeinde. Gröbenzells Bürgermeister habe als Kreisrat selbst gegen den Radlkeller gestimmt. Die Betondecken, wegen der Grundwasserlage vor Ort besonders schwierig zu bauen, wären ohnehin ökologischer Wahnsinn, fand Liebetruth. Er warf Gröbenzells Bürgermeister (UBV) vor, Projekte des politischen Gegners auszuradieren. „Wir kommen so nicht weiter,“ sagte Liebetruth und bekam Applaus aus der Runde.

Kreis-Schulreferent Christian Stangl (Grüne) bezeichnete das Vorgehen der Gemeinde als nicht nachvollziehbar. Sie handele nach dem Motto: Mein Geschwätz von gestern interessiert mich nicht mehr. Der Landkreis erfülle die Stellplatzsatzung der Gemeinde. Diese habe die Satzung aber im Handstreich für nichtig erklärt. „Das bleibt mir unerfindlich“, sagte Stangl. „Wie kann eine Gemeinde so wenig für ihre Schüler tun?“, fragte der frühere Lehrer an eben dem Gröbenzeller Gymnasium.

Nach langer Diskussion liegt ein Plan vor. Doch seit dem Veto des Gemeinderates liegt alles auf Eis. © mm

CSU-Kreisrat Johann Wörle berichtete, dass man in der Planungsphase jeden Quadratmeter des Geländes abgegangen sei. Man sei einstimmig der Meinung gewesen: Die Planung ist hervorragend und durchdacht. Wörle angesichts der Entwicklung: „Eine Gemeinde wie Gröbenzell verdient kein Gymnasium.“

Gymnasium Gröbenzell: Appell an den Gemeinderat

Bettina Betz (CSU) richtete einen Appell an den Gemeinderat. „Wisst Ihr, was Ihr auslöst?“, fragte sie. Irgendwann sei Schluss mit Wunschkonzert, fand sie. Als Gröbenzellerin schäme sie sich für die Gemeinde, sagte Betz außerdem. Sie erinnerte an das Freizeitheim, wo genug Platz für Fahrräder sei.

Formal hat der Gröbenzeller Gemeinderat übrigens den Billigungsbeschluss für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan abgelehnt, erklärte die Sprecherin der Kreisverwaltung. Daher kann der Landkreis das Einvernehmen auch nicht einfach ersetzen. „Wir haben kein Baurecht“, sagte sie. Letztlich einigte man sich darauf, noch einmal Gespräche zu führen – auf höchster Ebene, wie gewünscht wurde. Sprich: Landrat und Bürgermeister.

Weitere Gespräche wünscht sich dringlich auch der Direktor des Gymnasiums. Er bat, die Planungen fortzusetzen. Räumlich komme die Schule 2025/26 in eine sehr ernste Situation, die er nicht lösen könne.

Falls es wirklich soweit kommen sollte, dass die Schule schlicht zu eng wird für die über 1200 Schüler, gab es freilich auch schon einen Vorschlag aus der Runde: Gröbenzeller Kinder einfach in andere Gymnasien umverteilen.

Kommentar: Eine Lösung gibt es noch Es ist schon eine unerhörte Begebenheit, die sich da im ehrenwerten Kulturausschuss des Kreistags bei der Diskussion über die Erweiterung des Gröbenzeller Gymnasiums zugetragen hat: Dass Vertreter fast aller Fraktionen öffentlich mit so deutlichen, teils überaus scharfen Worten das Vorgehen einer Gemeinde kritisieren, ist ziemlich einzigartig. Dabei sollte man wissen: Beobachter neigen seit längerem zu einem gewissen Kopfschütteln, wenn es um die Gemeinde Gröbenzell beziehungsweise deren Gemeinderat und Bürgermeister geht. Den Satz „Da gehe ich nicht mehr hin. Mit denen rede ich nicht mehr“, jedenfalls hat man – unter vorgehaltener Hand – nicht zum ersten Mal gehört. Vielleicht war den Gemeinderäten die Tragweite ihres Tuns ja auch gar nicht bewusst, die Folgen unklar. Damit könnte man weiterkommen. Denn wenn neue Erkenntnisse vorliegen, dann kann man in einem Gemeinderat via Remonstration ein Thema erneut aufs Tapet bringen und neu darüber abstimmen. Das wäre vielleicht eine Lösung. Im debattenfreudigen, aber nicht immer entscheidungsaffinen Gröbenzell dürfte man die Möglichkeit eigentlich kennen. (st)

