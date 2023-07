Gymnasium Gröbenzell: Kompromiss bei Radlstellplätzen zeichnet sich ab

Von: Guido Verstegen

Der Gröbenzeller Gemeinderat hat in Sachen Erweiterungsbau des Gymnasiums einen neuen Billigungsbeschluss gefasst. Doch es gibt weiterhin eine Bedingung.

Gröbenzell – Der Gröbenzeller Gemeinderat hat in Sachen Erweiterungsbau des Gymnasiums einen neuen Billigungsbeschluss gefasst: Der Landkreis möge prüfen, ob statt der aktuell geplanten 650 Fahrrad-Stellplätze nicht zumindest 860 entstehen könnten. Ende Juni hatte das Gremium noch für 1000 Stellplätze inklusive einer Radl-Tiefgarage plädiert – und stieß damit im Kreistag auf großes Unverständnis.

Die Debatte nahm mächtig Fahrt auf, in Treffen und Gesprächen versuchten die Verantwortlichen zuletzt, die Wogen zu glätten und Alternativlösungen aufzutun.

So nutzte Landrat Thomas Karmasin (CSU) eine Information von Bürgermeister Martin Schäfer (UWG), um Mitte Juli in einem Schreiben an Schäfer einen Vorschlag zu formulieren. Demnach habe der Bürgermeister der Verwaltung mitgeteilt, dass während der Bauphase an zwei von ihm ins Spiel gebrachten Orten 105 Stellplätze für Fahrräder interimsweise geduldet werden könnten.

Karmasin: „Wenn die Gemeinde bereit wäre, diese Flächen dauerhaft zur Verfügung zu stellen, würden durch die Situierung von Doppelparkern sogar 210 zusätzliche Stellplätze geschaffen werden können. Somit stünden am Schulstandort in Summe 860 Stellplätze zur Verfügung.“

Klaus Coy (FDP) griff diese Variante in seinem Antrag auf – der Gemeinderat votierte mit 17:9 Stimmen dafür, die nötigen Flächen zur Verfügung zu stellen. Laut Schäfer müssten die Stellplätze „neu gedacht“ werden. Dafür gebe es drei Optionen: Erweiterung auf einen Teil des Sportplatzes, Erweiterung auf die Kfz-Stellplätze am Gymnasium in Wechselnutzung mit dem Freizeitheim sowie dauerhafte Nutzung der Interims-Stellplätze bei der Schranke.

Schäfer: „Das muss alles noch geprüft werden, auch was die Finanzierung angeht. Bei einer Kostensteigerung von knapp 20 Millionen Euro könnten die Radständer noch drin sein.“

Der SPD-Antrag unter dem Motto „Gymnasium jetzt erweitern! Blockade gegen Erweiterung auflösen“ wurde hingegen bei einem 13:13-Patt abgelehnt – mit der SPD stimmten dabei die CSU und Daniel Holmer von den Grünen.

Der Beschluss vom 29. Juni führe zu einer massiven Zeitverzögerung und Kostensteigerung beim Umbau, argumentierte Dritter Bürgermeister Gregor von Uckermann (SPD): „Ich denke auch, dass nicht jedem die Tragweite des Beschlusses klar war. Gröbenzell steht blamiert da, der politische Schaden ist immens.“ Die SPD hatte sich schon in der letzten Sitzung strikt gegen die Nachbesserungen ausgesprochen. „Man muss leider sagen, dass wir hier nicht das Opfer sind. Wir haben schließlich die Zahl 650 im Juli 2022 beschlossen, mit 27:0“, meinte Axel von Walter (SPD). Von „Einwendungen“, wie sie Martin Runge (Grüne) zur Sprache brachte, stehe da nichts.

Vize-Bürgermeister Martin Runge indes war der Meinung: „Der Bebauungsplan ist hingeschludert, ich befürchte einen Rattenschwanz von Problemen.“

Cordula Braun (UWG) zeigte sich „entsetzt, wie das Ganze eskaliert ist und populistisch verarbeitet wird“. 73 Prozent der Gymnasiasten wollten eine Klimaschule, doch bei den Planern sei das nicht angekommen: „Ich habe das Gefühl, wir stehen bei der Entscheidung vor einem Friss oder stirb!“