Gymnasium Gröbenzell soll größer werden

Das Gröbenzeller Gymnasium platzt aus allen Nähten. Daher soll das bestehende Gebäude erweitert werden. Helmut Port, im Landratsamt zuständig für Hochbau, stellte dem Gemeinderat jetzt erste Ideen für einen Anbau vor.

Gröbenzell – Bisher gibt es allerdings nur Skizzen, das Projekt befindet sich im Anfangsstadium. Laut Helmut Port vom Landratsamt, das für die weiterführenden Schulen zuständig ist, handelt es sich lediglich um eine Machbarkeitsstudie, wie und wo prinzipiell angebaut werden könnte.

Gymnasium Gröbenzell wurde immer wieder erweitert

Denn in den vergangenen Jahrzehnten ist schon die eine oder andere Erweiterung erfolgt. Das Gymnasium wurde Anfang der 1980er-Jahre gebaut, zunächst ausgelegt als sogenanntes Progymnasium für die 5. bis zur 10. Klasse. Seitdem ist immer wieder angebaut worden und die Schülerzahl auf rund 1100 angewachsen. Das Gebäude wurde bereits wenige Jahre nach der Fertigstellung, also etwa Mitte der Achtziger Jahre, zum ersten Mal vergrößert. 2014 wurde die Schule zuletzt erweitert.

Brandschutzmängel am Gymnasium Gröbenzell

Jetzt geht es vor allem darum, den Lehrerbereich zu vergrößern. Das ist zwar schon einmal 1997 geschehen. Allerdings birgt der Trakt hinsichtlich Brandschutz erhebliche sicherheitsrelevante Mängel, Fassadenelemente sind mit Schadstoffen belastet und er entspricht nicht mehr den heutigen technischen und energetischen Anforderungen. Zudem ist der Lehrerbereich für die mittlerweile rund 90 Lehrer viel zu klein geworden.

Angedacht ist, diesen Teil abzureißen. In dem Neubau könnten dann im Erdgeschoss die Lehrer, ein Raum für Natur und Technik und ein Meditationsraum unterkommen. Für das Obergeschoss sind IT-Räume vorgesehen. Die Räume, die jetzt dafür vorgesehen sind, könnten wieder als Klassenzimmer genutzt werden.

Gymnasium Gröbenzell soll neuen Chemie-Bereich bekommen

Dieser Bau soll in einem ersten Bauabschnitt entstehen und bis zum Herbst 2023 fertiggestellt sein. Im Zuge dessen ist auch eine neue Hausmeisterwohnung angedacht. Denn diese müsste für den zweiten sich anschließenden Bauabschnitt sowiese abgerissen werden.

Im Süden der Schule ist nämlich vorgesehen, bis 2026 einen völlig neuen Chemiebereich zu erstellen. Die jetzigen Chemieräume entsprechen nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Auch mehr Möglichkeiten, um Fahrräder abzustellen, sind notwendig.

Bis gebaut werden kann, sind aber noch zahlreiche Vorarbeiten notwendig, unter anderem muss der Bebauungsplan überarbeitet werden. Denn nicht nur der zulässige Bauraum, sondern auch das Maß der baulichen Nutzung würden deutlich überschritten. Helmut Port sprach im Gemeinderat dann auch von einem „sportlichen Zeitplan,“ wenn der erste Bauabschnitt 2023 fertiggestellt sein soll.

Umbau im laufenden Betrieb

Die Schulreferentin Anita Rieger (CSU) begrüßte das Vorhaben: „Die Lehrer werden sich sicher freuen.“ Allerdings fürchtet sie eine erhebliche Belastung von Schülern und Lehrern, denn die Baumaßnahmen fänden im laufenden Schulbetrieb statt. Hier konnte Daniel Holmer (Grüne) aber beruhigen. Er selbst hat als Schüler vor 20 Jahren einen größeren Umbau miterlebt. „Ich fand das als Schüler völlig unproblematisch.“ Auch Peter Falk (SPD) lobte, dass in das Gymnasium investiert wird. Als Einziger nannte er schon Zahlen: ein Investitionsvolumen von 13 Millionen Euro. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) fragte daraufhin, ob es sich wirklich rentiere, so viel Geld in das Gymnasium zu stecken. (sus)