Unklare Beschluss-Lage beim Gymnasium: Rechtsaufsicht eingeschaltet

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Anbau: Das Gymnasium Gröbenzell soll größer und so G9-gerecht umgebaut werden. © mm

Noch immer ist nicht klar, wie es mit der Erweiterung des Gymnasiums Gröbenzell weiter geht. Jetzt muss die Rechtsaufsicht im Landratsamt den Fall prüfen.

Gröbenzell – Nachdem Gröbenzell die Planungen des Landratsamts nicht genehmigt hatte, kam es zu einem Stopp im Verfahren. Dann kam der Gemeinderat Gröbenzell erneut zusammen und fasste einige Beschlüsse in der Causa Gymnasium. Umstritten seither: Wurde in dieser Sitzung der so genannte Billigungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst oder nicht?

Ja oder nein?

Dieser ist notwendig, damit das Verfahren weiter gehen kann. Einige sagen: Ja. Andere sagen: Nein. Daher liege der Fall mittlerweile bei der Rechtsaufsicht im Landratsamt, wie Landrat Thomas Karmasin jetzt im Ferienausschuss des Kreistags auf Nachfrage von Daniel Liebetruth (SPD) berichtete. Diese muss prüfen, was nun der Fall ist: Billigung ja oder Billigung nein.

Problem: Für diese Prüfung braucht die Kommunalaufsicht das Protokoll aus der Gröbenzeller Gemeinderatssitzung. Dieses Protokoll ist aber in der Gemeinde noch nicht offiziell festgestellt, das heißt genehmigt worden. Sprich: Die Prüfung kann noch nicht erfolgen.

„Das Verfahren schwebt“, resümierte Landrat Karmasin. Manchmal seien die Dinge eben etwas komplexer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Kreistag hofft man auf weitere Klärung bei der Gemeinderatssitzung Mitte September. Martin Runge (Grüne) verwies auf die Beschlussbücher der Gemeinde, die vor dem Protokoll vorlägen. Deutlich wurde aber, dass es trotzdem des Protokolls bedarf, um die Sache korrekt prüfen zu können. Karmasin betonte: „Wir werten alles aus, was uns die Gemeinde zur Verfügung stellt.“

Der Hintergrund

Im Kern geht es darum, dass der Gröbenzeller Gemeinderat grünes Licht geben muss für das Bauvorhaben, dessen Träger der Landkreis ist. Doch das Gremium sprach sich kürzlich dagegen aus, unter anderem weil mehr Fahrradstellplätze gewünscht wurden (1000 statt 600, wie vorgeschrieben). In der Folgesitzung zeichnete sich ein Kompromiss ab (800 Stellplätze).

Doch dann kam es zu der Abstimmung, deren Ergebnis völlig unterschiedlich ausgelegt wurde. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) ist überzeugt, dass der Billigungsbeschluss gefasst wurde. Laut SPD- und CSU-Fraktion waren die formalen Bedingungen hierfür allerdings nicht gegeben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.