Handball-Frauen planen für die 3. Liga

Am 23. Februar haben die Handballfrauen des Drittligisten HCD Gröbenzell beim TV Möglingen ihr letztes Spiel in der laufenden Saison (31:31) bestritten.

Gröbenzell – Die nächste Begegnung, die am 15. März gegen den TuS Metzingen II auf dem Terminplan stand, fiel bereits wegen der Corona-Pandemie aus. Erst in dieser Woche entschieden die Handball-Oberen, die Saison nicht zu Ende zu spielen. Drei Wertungs-Alternativen werden debattiert: eine Quotientenregelung (Berechnung des Punkteschnitts pro Spiel), die Saison nach dem Stand der Hinrunde zu werten, oder mit dem aktuellen Tabellenstand zu beenden.

Alle drei Vorschläge hätten für das HCD-Team keine Folgen. „Unsere Planungen für die neue Saison laufen für die 3. Liga“, teilte Co-Trainer Harald Fischer mit. Die Meldung an den Verband (Frist bis 15. Mai) sei bereits erfolgt. Auch die Gespräche mit den Spielerinnen sind größtenteils geführt.

Trainer Hendrik Pleines und Co-Trainer Harald Fischer, die den glücklosen Konstantin Schlosser unter der Saison ablösten, ziehen sich wieder zurück, bleiben dem HCD aber weiterhin in anderer Funktion erhalten. Der neue Mann an der Seitenlinie wird der Ex-Brucker Stefan Weidinger, der zuletzt den Liga-Konkurrenten ASV Dachau betreute.

Die Spielerinnen habe man zunächst ein wenig in Ruhe gelassen, nachdem der Spielbetrieb eingestellt worden war, teilte Fischer mit. „Erst vor einer Woche haben wir eine HCD-Challenge ins Leben gerufen“, berichtete er. Die Videos über ihre Aktivitäten wie 5000-Meter-Lauf, mehrere 400-Meter-Läufe oder Liegestütze schicken sie an Fischer. Aus den lustigsten Szenen wird ein Doku-Film zusammengestellt. „Der wird die Mädels begeistern, da bin ich mir jetzt schon sicher“, so Fischer.

Letztlich aber, so gesteht der ehemalige Handball-Profi ein, fehle allen der Ball, die Halle und vor allem die sozialen Kontakte. „Es ist einfach eine blöde Situation. Liebend gern hätten wir die Saison sportlich zu Ende gebracht.“ Gerade in dieser schweren Zeit trifft der langjährige Slogan des HCD „#zamhalten“ mehr denn je zu.

Vereinssteckbrief

Gründungsjahr: 1972

Mitglieder: 200

Abteilungen: Jugend- und Frauen-Handball

Kontakt: Vorsitzender Rüdiger Hoch / Martin Runge; Mail: hcdvorstand@t-online.de; Internet: ww.hcdgroebenzell.de