Heiraten über den Dächern Gröbenzells: Das ist der Stand beim Rathaus-Neubau

Heiraten im neuen Gröbenzeller Rathaus soll zu einem richtigen Höhepunkt werden. Nach der Trauung können Brautpaar und Gäste ein Glas Sekt auf der Dachterrasse genießen. Schon im nächsten Sommer könnte es soweit sein.

Gröbenzell– Wann das neue Rathaus in Gröbenzell fertig sein wird, ist Ortsgespräch. Ganz besonders dürften aber einige zukünftige Brautpaare diesem Termin entgegenfiebern. Denn derzeit ist die standesamtliche Trauung eher bodenständig. Maximal 21 Gäste und zwei Trauzeugen finden im 20 Quadratmeter großen Kämmerchen im Übergangsrathaus an der Danziger Straße Platz. Für größere Trauungen steht jedoch noch ein anderes Zimmer zur Verfügung. Die Improvisation dürfte aber bald der Vergangenheit angehören.

Das Trauungszimmer

Im neuen Rathaus können 52 Gäste das Brautpaar und zwei Zeugen zur Trauung begleiten. Wie genau das Trauungszimmer farblich gestaltet und möbliert sein wird, ist derzeit noch offen. Das Konzept wird gerade erarbeitet. Fest steht aber: Die Kulisse für den Sekt danach dürfte ziemlich spektakulär sein. Denn dafür steht die Dachterrasse zur Verfügung – mit Blick auf Gröbenzell.

Was die Baustelle an sich angeht: Zahlreiche Arbeiten ruhen aufgrund von Corona derzeit. Trotzdem geht es vorwärts. Mittlerweile ist gut zu erkennen, wie das neue Rathaus eines Tages aussehen wird. Geht alles glatt und macht Corona keine unvorhergesehenen Probleme, rechnet Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) damit, dass das neue Rathaus vielleicht schon Ende des Sommers nächsten Jahres oder aber Anfang Herbstes fertig ist.

So geht es beim Rathaus-Neubau voran

Die Arbeiten am Rohbau sind quasi abgeschlossen. Vor einigen Tagen wurde ein Teil der Treppe eingebaut. Gleichzeitig wird an der Fassade gearbeitet. Zunächst wird die Unterkonstruktion bestehend aus Brettschichtholz (mehrere verleimte Hölzer) montiert. Diese Unterkonstruktion wird später in den Büros sichtbar sein und an ihr werden die Fassadenelemente befestigt. Die Fenster – teils zum Öffnen, teils festverglast – werden von Aluminiumleisten gehalten. Die geschlossenen Bereiche werden mit Fichtenholz verkleidet, das durch eine bestimmte Prozedur mit großer Hitze länger haltbar gemacht wurde. Zudem wurde dadurch die Gefahr des Aufquellens und Reißens reduziert.

Der Innenausbau hat auch schon begonnen. In dem kommenden Wochen stehen Gewerke wie Elektrik, Heizung, Sanitär und Trockenbau an. Mehrere Firmen werden gleichzeitig auf der Baustelle sein. Hier ist eine gute Koordination gefragt, denn die verschiedenen Materialien und Werkzeuge benötigen Platz – und die Arbeiter Aufenthaltsräume.

Verschwunden sind mittlerweile die Spundwände, die die Baustelle vor einem Wassereinbruch durch Grundwasser geschützt hatten. Die bis zu 16 Meter langen Elemente, die bis zu 1,5 Meter aus dem Boden ragten, waren zunehmend zum Hindernis geworden und wurden nicht mehr benötigt.

Lesen Sie auch: Etliche neue Gemeinderäte, viel frischer Wind für Gröbenzell