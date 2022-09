Ausstellung im Dunklen: Hier wird der Blackout zum besonderen Erlebnis

Von: Guido Verstegen

„Unheimelich…“ ist der Titel einer Ausstellung in der Alten Villa in Gröbenzell, bei der Besucher die Kunstwerke in dunklen Räumen mit einer Taschenlampe erkunden. © mm

Gröbenzell – Die Eröffnung ist am Samstag, 1. Oktober. Das Tagblatt hat mit Initiator, Gastgeber und Künstler Anton Kammerl (62), auch bekannt als CSU-Gemeinderat, gesprochen.

Herr Kammerl, alle reden vom bevorstehenden Blackout und Sie verteilen bei Ihrer Kunstausstellung in der Villa Zierer Taschenlampen an die Gäste. Wollen Sie uns damit etwas sagen?

Kammerl (lacht): Jedenfalls nichts, was die Energiekrise betreffen würde. Mir geht es dabei um eine besondere Form der Wahrnehmung. Überspitzt formuliert beäugen wir unsere Umwelt bei Licht nüchtern, im Dunkeln dagegen schärfen sich unsere anderen Sinne. Wir reagieren sinnlicher und damit emotionaler.

So ist der Besucher in Ihrer Ausstellung quasi mit sich selbst, seinen Empfindungen – und seiner Taschenlampe – allein?

Sozusagen. In einer großen Ausstellung bei Tageslicht lassen Sie sich treiben, sind also eher passiv. Bei der Betrachtung von Kunst in dunklen Räumen mit der Taschenlampe in der Hand werden Sie aktiv, steuern Ihre Eindrücke, lassen sich aber zugleich auch überraschen. Es ist ein anderes Erleben, Sie lassen sich auf Unbekanntes ein.

Das klingt so, als hätten Sie damit bereits Erfahrung. Stimmt das?

Tatsächlich, ja. 2017 hatte ich in Berlin eine Ausstellung mit dem Titel „Frauen auf Filz – eine Hommage an die 20er-Jahre“ – damals war die Zeit durch die TV-Serie „Babylon Berlin“ sehr präsent.

Ihre Fotos verewigen Sie auf Filz. Das Textile gibt Ihren Arbeiten eine warme Haptik und eine gewöhnungsbedürftige Plastizität. Wie präsentieren Sie Ihre aktuellen Bilder in der Villa Zierer?

Nun, wir schauen natürlich noch, wie wir welche Werke der drei Künstler zeigen. Vorstellbar ist, dass die Kunstwerke in der Bibliothek zwischen den Büchern platziert werden. Dabei könnten die Betrachter glauben, dass ein Zusammenhang mit den Geschichten aus den Büchern besteht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Was verbindet Sie mit den beiden anderen Künstlern Andrea Bock und Leander Kresse? Düsseldorf ist nicht gerade um die Ecke.

Anton Kammerl. © mm

Andrea Bock ist freischaffende Malerin und Grafikerin, sie lebt und arbeitet auch in Rosenheim. Sie hat einmal eine Ausstellung hier bei mir in Gröbenzell besucht – gemeinsam mit Leander Kresse. Der hat wie sie bei Markus Lüpertz Malerei studiert, war einer seiner Meisterschüler und hat mit seinem Motiv brennender Kirchen große Aufmerksamkeit erzielt.

Zurück zur Dunkelheit: Haben Sie keine Bedenken, dass beim Besuch der Ausstellung jemand stolpern und sich womöglich verletzen könnte?

Nein, wir räumen schon alles so weg, dass es praktisch barrierefrei ist.

Und Angst muss auch keiner haben bei Ihnen?

Das kommt ganz darauf an. In der Geisterbahn auf der Wiesn ist es auch dunkel, und wir entdecken Dämonisches. Im Licht verliert dann alles seinen Schrecken. Und doch tauchen die einen ein, während die anderen sich nichts vorgaukeln lassen.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „unheimelich…“, geht von Samstag, 1., bis Montag, 3. Oktober, mit Taschenlampenführung durch die Villa Zierer und Kunst von Leander Kresse, Andrea Bock und Anton Kammerl. Vernissage ist am Samstag, 18 bis 21 Uhr. Geöffnet ist am Sonntag, 2. Oktober, von 15 bis 20 Uhr, sowie Montag, 3. Oktober, von 14 bis 19 Uhr. Hinweis für Eltern: Die Ausstellung ist nur bedingt für Kinder geeignet. Anmeldung zu den 30-minütigen Slots erbeten per E-Mail an antonkammerl@yahoo.de

