Hier wird der Ernstfall im großen Stil geprobt

Von: Victoria Strachwitz

Praxis ist der beste Lehrmeister: Eine schwer verletzte Person in einer Baugrube in Martinsried. © schönwälder

Ein ordentliches Aufgebot von Rettungskräften hatte sich am vergangenen Wochenende im Nachbarlandkreis versammelt. Doch diesmal war es nur eine Übung, wenn auch im großen Stil.

Gröbenzell/Würmtal – Insgesamt nahmen 110 Retter teil, darunter 25 Helfer der Planegger Feuerwehr sowie zwei Notärzte, zwölf Mimen und 13 auszubildende Notfallsanitäter der drei Malteser Rettungswachen München Stadt, München Land (Gräfelfing) und Gröbenzell.

Sie standen bereit für den inszenierten Ernstfall auf dem Parkplatz von Maria Eich (Planegg): Eine Fahrradfahrerin prallt gegen ein Auto, schlägt mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wird über die Motorhaube und das Dach geschleudert und bleibt schließlich schwer verletzt liegen. Das Auto kracht noch dazu in einen Stromverteilerkasten.

Damit die Übung realistisch wirkte, kam Pyrotechnik der Feuerwehr zum Einsatz, außerdem wurden den Unfallopfern tiefe Wunden geschminkt. Die große Herausforderung: Erkennen die Helfer, dass der Rahmen des Autos unter Starkstrom steht und die Gefahr, die von der Bergung der Fahrzeuginsassen ausgeht?

„Alle haben genau die Fehler gemacht, die sie laut Plan machen sollten. Daraus zu lernen, ist eine wichtige Erfahrung, dann passieren diese Fehler kein zweites Mal“, erklärt Victor Hauschild, der als stellvertretender Wachleiter der Malteser Rettungswache in Gräfelfing die Übung mit Malteser-Notfallsanitäter Yannek Münzner organisiert und von langer Hand geplant hat. Und um die Helfer richtig zu fordern, war Maria Eich nicht der einzige Einsatzort. Auf einer Baustelle an der Fraunhoferstraße in Martinsried stürzte ein Opfer aus großer Höhe vorwärts in eine Baugrube, aus der eine Eisenstange ragte. Die Person erlitt schwere innere Verletzungen. „Die Unzugänglichkeit und Tiefe des Unfallortes war für die Erstversorgung der verletzten Person durch unsere Einsatzkräfte sehr schwierig“, erklärt Organisator Hauschild. Zur Bergung des Unfallopfers war die Unterstützung der Feuerwehr nötig.

Verpuffung in Halle

Auch danach war noch nicht Schluss: In der Lagerhalle eines Gefahrgutlagers im Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) in Martinsried kam es zur Explosion mehrerer Gasflaschen. In der Halle entwickelte sich nach der Verpuffung schnell ein Feuer mit starkem Rauch. Mehrere Personen hielten sich dort während der Explosion auf. Nicht alle konnten die verqualmte Lagerhalle vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

„Wir haben bei allen drei Übungsszenarien extra Situationen gewählt, bei denen unsere Rettungskräfte Akuthilfe leisten, aber auch gleichzeitig Einsatzorganisation, Zusammenarbeit bei technischer und medizinischer Hilfe trainieren, damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert“, sagt Hauschild. Er zeigte sich mit den Ergebnissen der Übung am Ende zufrieden. VICTORIA STRACHWITZ

