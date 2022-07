So nah kamen die Fans ihrem Schlager-Idol in Gröbenzell

Von: Peter Loder

Endlich bei Howie: Karin Kaspar (l.), Thomas Widawka und Simone Oertel kamen extra zum Konzert bis aus Stuttgart und Dortmund nach Gröbenzell. © loder

Schlagerstar Howard Carpendale hatte seine Prioritäten klar abgesteckt - und so kam er nach Gröbenzell.

Gröbenzell – Eigentlich war „Howie“, wie ihn seine Fans nennen, am Samstag bei der ARD-Liveshow „Das große Schlager-Comeback 2022“ von Florian Silbereisen nach Leipzig eingeladen worden. Doch der 76-Jährige verzichtete auf ein Millionenpublikum und begeisterte stattdessen 1500 Fans beim Sommer-Open-Air des Gröbenzeller Stockwerks.

Er folgte lieber der Einladung von Veranstalter Thomas Breitenfellner.

Weit war es ja nicht: Der Schlagerstar lebt in Starnberg. Vier Stunden vor Konzertbeginn absolvierte er routiniert den Soundcheck, während erste Zaungäste schon neugierig einen Blick erhaschen wollten.

Karin Kaspar und Simone Oertel waren extra aus Stuttgart angereist, Thomas Widawka sogar aus Dortmund. Das Warten wurde belohnt: Als ihr Idol nach Probe-Ende vom Gelände chauffiert wurde, senkte sich das Beifahrerfenster und Howie plauderte mit dem Trio. Danach ging’s zum Ausruhen ins Hotel Schiller nach Olching. Dort kennt sich der 76-Jährige aus, weil er regelmäßig das Studio seines Personal-Trainers Thomas Loch besucht.

Im gleichen Hotelzimmer entspannte sich 24 Stunden später Konstantin Wecker vor seinem Sonntags-Auftritt in Gröbenzell. So viel Zeit hatte Michelle nicht. Die 50-jährige Sängerin rauschte mit drei Begleitern durchs Stockwerk („Echt edel hier“), direkt in die VIP-Lounge. Dort ließ sie sich von Breitenfellner kurzfristig „etwas veganes Warmes“ liefern und erfreute sich bis zur ihrem 45-Minuten-Auftritt der Red-Bull-Dosen in der Garderobe, wohl ihr Lieblingsgetränk. Carpendale bevorzugt übrigens Cola Zero.

Stimmungsmacher

Das Publikum wurde von Ex-Voxxclub-Sänger Julian David angeheizt. Das Stimmungsmacher-Motto des 32-Jährigen: „Wenn du nett zum Publikum bist, ist das Publikum auch nett zu dir.“ Weiter ging es mit Michelle, die ihren aktuellen Hit zum Besten gab. Um 21.50 Uhr betrat Carpendale die Bühne.

Am Freitag hatte bereits die Spider Murphy Gang den Stockwerk-Sommer gerockt. 1700 Besucher waren schier aus dem Häuschen. Sänger Günther Sigl (75) nutzte dabei die Gelegenheit und brachte Leergut zurück nach Gröbenzell. Breitenfellner hatte ihm beim letzten Stockwerk-Auftritt vor einem Jahr zum Abschied einen Apfelschorle-Träger in den Kofferraum gestellt. Nächster Höhepunkt in der Freiluft-Arena ist am Donnerstag das Gastspiel von Österreichs Liedermacher Rainhard Fendrich (67), der den Vorverkaufszahlen nach einen neuen Rekord aufstellen könnte.

