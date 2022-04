Jüdische Frauen und ihre Schicksale: Ihre Schwester versteckte sie vergeblich

Von: Ingrid Zeilinger

Dass Irma Löwenstein bei ihrer Schwester versteckt wurde, war eigentlich ein gut gehütetes Geheimnis. Trotzdem wurde sie von der SA aufgespürt. © imu (Repro)

Im Dritten Reich wurden viele jüdische Menschen versteckt, um ihr Leben zu retten. Auch Irma Bernhardine Löwenstein harrte in einem Raum aus, um den Nationalsozialisten zu entkommen. Doch sie wurde verraten. Von wem, blieb ein Rätsel.

Fürstenfeldbruck – Irma Bernhardine Löwenstein widmet sich die Seite des Monats April im Frauenkalender von Elisabeth Lang. Dieser befasst sich in diesem Jahr mit Jüdischen Schicksalen im Landkreis Fürstenfeldbruck. „Ich fand es so tragisch, dass sie bei ihrer Schwester in Schutz war, und trotzdem abtransportiert wurde“, sagt die Brucker Autorin.

Irma Bernhardine Löwenstein kam am 3. April 1887 in Radewiger-Feldmark, einem Stadtteil von Herford, auf die Welt. Ihre Eltern Franziska und Samuel führten die Voß Bekleidungs- und Wäscheindustrie. Ihr Vater gehörte dem Aufsichtsrat des kaufmännischen Vereins der Stadt Herford an, die Familie war angesehen.

Die Korrespondentin Irma konvertierte vom Judentum und lebte einige Zeit in einem Kloster in München. Doch dort war sie unglücklich. Im Frühjahr 1939 zog sie zu ihrer Schwester Anna, die mit dem Schreinermeister Hans Bär verheiratet war, nach Gröbenzell. Diese versteckte sie vor den Nationalsozialisten. Irma lebte abgeschottet im Souterrain – was nicht einmal der Olchinger Gendarmerieposten wusste. Nur Irmas Fürstenfeldbrucker Ärztin kannte das Versteck.

Umso größer war die Verwunderung, als im April 1941 SA-Leute mit Spürhunden am Haus der Bärs klingelten. Sie fanden und verhafteten Irma Löwenstein. Sie wurde ins Israelitische Krankenhaus nach München gebracht. Im Jahr 1942 wurde dieses von der Lebensborn e.V – ein Verein, der auf Grundlage der nationalsozialistischen Rassenhygiene die Geburtenziffer arischer Kinder steigern sollte – gekauft und wurde auf Anweisung von Heinrich Himmler evakuiert.

Irma Löwenstein war unter den letzten 50 Juden, die am 5. Juni 1942 ins Lager Theresienstadt deportiert wurden. Keiner von ihnen hat überlebt. Im Lager grassierte eine Epidemie, an der vermutlich auch Irma Löwenstein am 18. Januar 1943 starb.

„Für ihre Schwester war das schlimm“, erzählt Elisabeth Lang. „Sie wusste ihr Leben lang nicht, wer sie verraten hat.“ Anna Bär überlebte das Dritte Reich und blieb mit ihrem Mann in Gröbenzell. Über die NS-Zeit sprach das Paar nicht. Doch der Verrat stand für immer im Mittelpunkt des Lebens der Hinterbliebenen.

