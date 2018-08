Im Krieg beschloss er, Zauberer zu werden – und er blieb es bis zuletzt

Die Zauberkunst faszinierte den Sudetendeutschen Walter Heinz schon als Kind. Doch den Entschluss, selbst Zauberer zu werden, fasste er erst in der Kriegsgefangenschaft.

Gröbenzell – Denn er stellte fest: Wer dort etwas beherrschte, was der Unterhaltung diente – egal ob singen, rezitieren oder schauspielern – der bekam mehr zu essen und musste weniger hart arbeiten. „Damals hat er sich geschworen, zaubern zu lernen, wenn er jemals die Möglichkeit dazu bekommen würde“, erzählt Erika Heinz. Sie hat ihren Mann kürzlich zu Grabe tragen müssen – nach einem langen, erfüllten Leben als Zauberer.

Tatsächlich sollte sich für Walter Heinz bald nach Gefangenschaft und Vertreibung die Tür zur Magie öffnen. Er lebte inzwischen mit seiner Familie in Gröbenzell. Dort lernte er einen Zauberer kennen und wurde sein Assistent. Der Mann brachte ihm alle Tricks bei, die er beherrschte, und im Gegenzug lehrte Heinz ihn das Autofahren – ein gutes Geschäft für beide Seiten.

Von da an gab es kein Halten mehr. „Mein Mann hat die Zauberei bis zur Perfektion weiterentwickelt und ist unheimlich viel aufgetreten“, sagt Erika Heinz, mit der der Magier seit 1983 in zweiter Ehe verheiratet war. Unter dem Künstlernamen John Blaky stand Heinz auf Bühnen und vor Fernsehkameras. In der BR-Serie „Magisches Intermezzo“ verblüffte er die Zuschauer mit verschwundenen und wieder hervorgezauberten Gegenständen, mit scheinbar zerstörten Schmuckstücken, die unversehrt wieder auftauchten, und mit verbrannten Geldscheinen, die er anschließend heil aus einem verschlossenen Kuvert zog. Oft dienten seine Auftritte einem guten Zweck. Heinz spendete Eintrittsgelder und Gagen an Kindergärten und für den Bau eines Seniorenheims in Puchheim.

„Sein Markenzeichen waren die erscheinenden Cognac-Gläser“, erinnert sich Uwe Sperlich, Vorsitzender des Zauberrings München (ZRM), den es ohne Walter Heinz in seiner jetzigen Form nicht geben würde. Dass die Dachorganisation „Magischer Zirkel von Deutschland“ den ZRM als zweite Münchner Ortsvereinigung anerkannte – normalerweise ist nur eine pro Stadt üblich – war der Hartnäckigkeit des Gröbenzellers zu verdanken. Über 20 Jahre stand Walter Heinz dem ZRM vor, anschließend wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Noch bis Anfang März dieses Jahres besuchte der Grand Seigneur der Münchner Magier, inzwischen 88 Jahre alt, die Clubabende. Und jedes Mal zeigte er einige Tricks. „Es war unser ungeschriebenes Gesetz, dass Walter Heinz den magischen Reigen eröffnete“, berichtet der ZRM-Vorsitzende. „Und obwohl er zuletzt nicht mehr so gut sehen konnte, hat er alle Kunststücke immer einwandfrei vorgeführt.“ Sperlich wird den Gröbenzeller als „warmherzig, offen und großzügig“ in Erinnerung behalten. Denn Heinz teilte sein Können bereitwillig mit anderen, gerne gab er Tricks an junge Kollegen weiter.

Abseits der Bühne führte der zweifache Vater ein gutgehendes Farben- und Tapetengeschäft in Puchheim. Doch seine Berufung war und blieb das Zaubern. „Es hat sein Leben sehr bereichert, er hat dadurch viele interessante Menschen kennengelernt“, sagt Erika Heinz. Uwe Sperlich ist überzeugt, dass die Zauberei Heinz’ Lebesnelixier war. „Sie hat ihm alles bedeutet.“ (Ulrike Osman)