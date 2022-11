Vogelschau mit seltenen Arten: In diesem Hühnerstall wohnen echte Exoten

Von: Andreas Schwarzbauer

Gab auch viele Ratschläge: Peter Penzkofer, Vorsitzender des Zuchtvereins. © Weber

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war es endlich wieder einmal soweit: Viele bunte Vögel bezogen Quartier in der Wildmooshalle in Gröbenzell.

Gröbenzell – Eine Besonderheit: Ein großer Teil der Tiere steht auf der Roten Liste, ihre Art ist gefährdet. Auch die Vogelzüchter kämpfen mit dem Erhalt des Vereins.

Ein vielstimmiges Zwitschern tönt aus der Wildmooshalle in Gröbenzell. Knallrote und sonnengelbe Kanarienvögel hüpfen in ihren Käfigen umher, Blaumeisen flattern aufgeregt hinter den Gitterstäben, und ein Diamantfasan stolziert durch eine Voliere. Ein Höhepunkt sind aber zwei Mandelkrähen. „Sie sind in Deutschland seit 100 Jahren ausgestorben“, sagt Peter Penzkofer stolz.

Viele Tiere stehen auf der Roten Liste

Er ist Vorsitzender des Gröbenzeller Vogelzuchtvereins, der am vergangenen Wochenende wieder seine Ampertalschau veranstaltet hat. Dort präsentieren die Mitglieder ihre Vögel. „Viele stehen auf der Roten Liste. Durch die Zucht erhalten wir sie und irgendwann kann man sie eventuell wieder auswildern“, sagt Penzkofer.

Durch die Schau will der Verein seine Arbeit vorstellen. „Vielleicht gelingt es uns, den ein oder anderen für die Vogelzucht zu interessieren“, hofft er. Denn die 56 derzeitigen Mitglieder seien größtenteils schon älter. Nachwuchs zu gewinnen, sei schwierig. „Viele sitzen lieber vor dem Handy oder dem Laptop. Die Geräte kann man einfach abschalten, wenn man keine Lust mehr hat. Mit Vögeln geht das nicht.“

Das Hobby braucht viel Platz

Eine weitere Schwierigkeit sei, dass man für das Hobby Platz benötige. Penzkofer hat eine 150 Quadratmeter große Voliere für seine bunten Kanarienvögel und Europäer, wie Blaumeisen, Grünfinken oder Bachstelzen.

Auch Corona hat den Verein gebeutelt. „Viele Züchter haben aufgehört, weil keine Vogelmärkte mehr stattfanden, auf denen sie verkaufen konnten“, sagt er. Umso schöner ist, dass mit der Vogelschau ein Stück weit Normalität zurückkehrt.

So läuft etwa Besucher Max Strobel interessiert durch die Halle. Er hat selbst Vögel zu Hause: Zeisige und Kreuzschnabel. „Man trifft hier viele Züchterkollegen und kann sich austauschen.“

Erwin und Monika Hutterer sind keine Profis. „Ich hatte vor 40 Jahren mal einen Wellensittich, aber ich bin ganz tiernarrisch“, sagt Monika Hutterer. Den beiden gefällt, dort Vögel zu sehen, die auch in der freien Wildbahn zu finden sind. „Wann sieht man denn schon mal einen Stieglitz“, sagt Erwin Hutterer.

Vereinsvorsitzender Penzkofer ist mit der diesjährigen Schau zufrieden. 700 bis 800 Besucher seien da gewesen. Der Gröbenzeller, der durch seine Jacke als Mitglied des Vogelzuchtvereins erkennbar ist, wird immer wieder von Menschen angesprochen. „Viele haben Fragen zu ihren Haustieren.“

Eine Frau habe sich erkundigt, warum ihr Prachtrosella, ein rund 30 Zentimeter großer Sittich, immer sein Futter aus dem Napf werfe. Penzkofer sagt: „Das ist ganz klar: Er pickt sich das Beste raus und schmeißt den Rest auf den Boden, um einen Nachschlag zu bekommen. Da muss man konsequent sein und nicht immer wieder nachfüllen. Der Vogel soll die Körner vom Boden aufpicken.“

Auch zur Hühnerhaltung kämen regelmäßig Fragen. So habe sich ein Besitzer erkundigt, wo er Impfstoff für das Federvieh bekomme. Penzkofer erklärt, dass das Medikament nur in sehr großen Mengen verkauft werde. Das ist ein Problem für Privatmenschen mit wenig Tieren. Er empfiehlt daher, einem Verein beizutreten.

