Besondere Anreize fürs Personal

Investoren wollen Altenheim vergrößern

Teilen

Hat einen neuen Eigentümer und soll modernisiert werden: das Altenheim an der Gröbenbachstraße nahe des Bahnhofs. © WEBER

Es soll ein Ort sein, an dem pflegebedürftige Menschen ihren Lebensabend verbringen: die Seniorenresidenz am Gröbenbach in Gröbenzell. Allerdings ist das Heim selbst in die Jahre gekommen.

Gröbenzell – Eine Firma will nun großflächig sanieren und neue Plätze in einem mehrgeschossigen Gebäude schaffen. Das Kapital stammt aus einem besonderen Modell.

Die Seniorenresidenz an der Gröbenbachstraße hat derzeit 27 Einzel- und vier Doppelzimmer, jeweils mit Balkon oder Terrasse. Es gibt also 35 Plätze. Mit dem Caritas-Heim summieren sich die Altenheim-Plätze in Gröbenzell auf rund 160. Das ist bei einer Gemeinde mit knapp 20 000 Einwohnern zu wenig, wie Karl Heinz Lukofnak findet. „Das wollen wir ändern.“ Lukofnak ist der Geschäftsführer der Agora Holistic, die sich auf das Investment in Pflegeimmobilien (siehe Kasten) und deren Modernisierung spezialisiert hat. Die Firma hat die Einrichtung an der Gröbenbachstraße Anfang dieses Jahres gekauft.

In dem Gebäude, das 2005 nahe des Bahnhofes gebaut wurde, gibt es viel zu tun. „Es besteht ein Sanierungsstau“, erläutert Lukofnak. So manche Maschine muss neu beschafft, die Pflegedokumentation von händisch auf digital umgestellt werden. Außerdem sollen die Fassade außen und die Wände innen einen neuen Anstrich bekommen. Zudem müssen bodentiefe Fenster ausgetauscht werden, hier gefährden derzeit Schwellen die Senioren.

Weiteres Gebäude ist geplant

Doch die Firma will nicht nur sanieren, sie will auch verändern und neu bauen. So sollen die im Erdgeschoss in Richtung Nachbarhaus mit der Adresse Bahnhofstraße 2 liegende Terrasse überdacht und ein Wintergarten geschaffen werden. Zudem ist geplant, auf dem Grundstück ein weiteres Gebäude zu errichteten. Hier sollten zunächst 14 barrierefreie Wohnungen entstehen. Nach aktuellem Stand sollen weitere Pflegeplätze unterkommen. Der große Wunsch ist ein Haus mit drei Geschossen. Doch Lukofnak schränkt zugleich ein: „Wir wären froh, wenigstens zweigeschossig bauen zu können.“

Baurecht auf dem Areal ist ausgeschöpft

Ob dies realisiert werden kann, ist derzeit noch völlig offen. Laut Auskunft aus dem Rathaus könne gar kein neuer Bau auf dem benachbarten Grundstück errichtet werden. „Das Baurecht ist ausgeschöpft.“ Die neuen Eigentümer setzen darauf, dass der Bebauungsplan in ihrem Sinne angepasst wird. Er hofft, dass bis Ende des Jahres Klarheit herrsche, so Lukofnak. Wie auch immer: „Wir wollen die Einrichtung behalten“, sagt er, „zumindest Betreiber bleiben“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Sollte der Neubau nicht genehmigt werden, müsse Kapital nachgeschossen werden. „Unser Kerngeschäft ist es, überalterte Immobilien anzupassen“, erläutert der Geschäftsführer der Agora Holistic. Dabei beschreite seine Firma drei verschiedene Wege: Eine Immobilie werde lediglich saniert, es werde in Partnerschaft in Immobilienbesitz und Pflege aufgeteilt oder, wie in Gröbenzell, eine Einrichtung komplett übernommen.

Als die Agora Holistic das Gebäude erwarb, waren vier Zimmer nicht besetzt. Dies aber nicht, weil kein Bedarf bestand, sondern weil es an Personal fehlte. Dieses Problem ist behoben. Eine neue Pflegedienstleitung, ein Posten, den der Vorbesitzer inne hatte, hat ihren Dienst angetreten. Insgesamt sind in der Einrichtung 19 Mitarbeiter aktiv.

Besondere Anreize fürs Personal

Arbeitskräfte seien zwar schwer zu finden, erläutert Lukofnak. Doch seine Firma kooperiere mit dem Pflegewerk Berlin, das nicht nur in der Pflege tätig sei, sondern auch ausbilde. So stünden immer wieder Pflegekräfte zur Verfügung.

Lukofnak ist überzeugt: „Wir punkten mit einem kleinen Haus in familiärer Umgebung.“ Zudem soll den Mitarbeitern betriebliche Alters- und Krankenvorsorge angeboten werden. Dazu laufen derzeit Verhandlungen mit einer Versicherung. „So etwas ist wichtiger als das Gehalt“, ist er überzeugt. (sus)

486 Menschen haben in das Projekt investiert

Die Agora Holistic Service arbeitet bei der Finanzierung mit Home Rocket zusammen. Die Unternehmen kooperieren immer wieder bei Projekten. Home Rocket hat 600 000 Euro in den Kauf des Gröbenzeller Seniorenheims investiert. Das Geld wurde durch Crowdfunding/Crowdinvesting aufgebracht. Das bedeutet, dass eine große Anzahl von Investoren eine große Summe zusammenbringt.



486 Menschen haben in das Gröbenzeller Projekt investiert. Diesen wurde in Aussicht gestellt, dass im März 2022 mit dem Bau der barrierefreien Wohnungen begonnen wird (die aktuell gar nicht mehr geplant sind) und er im Februar 2024 fertig ist (siehe hierzu Haupttext).



Home Rocket ist eine Plattform, die sich auf Immobilien-Projekte spezialisiert hat. Ihre Wurzeln hat die Firma in Österreich, deutsche Anleger werden von Gräfelfing aus betreut. Die Vermögensanlagen sind in einem Gestattungsverfahren von der Finanzaufsicht Bafin geprüft, versichert Silke Glauninger von Home Rocket. Die Finanzierung eines Objekts könne in der Regel nicht ausschließlich durch Fremdkapital erfolgen. Meist wird von Banken ein kleiner Anteil Eigenkapital gefordert. Dieser kann, wie beim Seniorenheim in Gröbenzell, durch Crowdfunding aufgebracht werden. Investoren, die in den ersten beiden Wochen nach Investmentstart einsteigen, wird laut Glauninger ein besserer Zins innerhalb von zweieinhalb Jahren gewährt: 7,5 Prozent (statt sieben Prozent).



Die Risiken bis hin zum Verlust des Vermögens werden auf der Internetseite nicht verschwiegen. In der Regel, so auch in Gröbenzell, handelt es sich um ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Kommt es zu einem Insolvenzverfahren, werden zuerst die Forderungen aller vorrangigen Gläubiger erfüllt. Die nachrangigen Gläubiger gehen meist leer aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.