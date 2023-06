Ja zur Jugendsozialarbeit in der Gröbenbachschule

Von: Hans Kürzl

Teilen

Verhaltensauffällige Kinder sollen von einer Fachkraft für Jugendsozialarbeit betreut werden. © Symbol-Foto: dpa

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) nimmt sozial benachteiligte Kinder an Grund- und Mittelschulen besonders in den Blick - bald auch an der Gröbenbachschule.

Gröbenzell – Vom Landkreis und dessen Jugendamt getragen, ist sie unter anderem in Schulen in Fürstenfeldbruck und Germering installiert. Nun soll die Gröbenbachschule hinzukommen

Einem entsprechenden Kooperationsvertrag, in dem Gemeinde und Schule sowie Staatliches Schulamt und Jugendamt einbezogen sind, stimmte der Gemeinderat vor kurzem einmütig zu. Schulreferentin Anita Rieger (CSU) sagte: „Alles, was die Situation von Schülern verbessert, ist gut.“ Auch Daniel Holmer (Grüne) befürwortete, dass die Gröbenbachschule ausgewählt worden sei. Im Landkreis gebe es aber sicher Schulen, die es nötiger hätten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) betonte, dass sehr wohl Bedarf bestehe: „Genau deshalb wird dieser Vertrag ja geschlossen.“ Familienreferentin Ulrike Breitkopf äußerte sich ähnlich. Die Gröbenbachschule wollte sie zwar nicht als Brennpunktschule bezeichnen. „Aber die Probleme nehmen offenbar doch zu.“ Breitkopf hoffte, die JaS könne bald starten.

Ursprünglich hatten Schul- und Jugendamt die Ährenfeldschule ins Auge gefasst. Doch hatte man dort wegen der von der Gemeinde angestellten Grundschulsozialarbeiterin keinen zusätzlichen Bedarf gesehen. Daraufhin erfolgte die Kontaktaufnahme zur Gröbenbachschule. Deren Rektorin habe großes Interesse gezeigt, hieß es in der Sitzungsvorlage.

Die Fachkräfte der JaS sind über das Jugendamt angestellt. Neben der Unterstützung von Schülern leisten sie Elternarbeit. Bei schwierigen, auch disziplinarischen Entscheidungen besteht eine enge Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrkräften. In Einzelfällen kann es seitens der JaS einen Austausch mit Polizei sowie Jugend- und Familiengerichten geben. hk

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.