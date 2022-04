Jugendhilfe hat einen neuen Stützpunkt

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Offizielle Eröffnung der Außenstelle durch Vize-Landrätin Martina Drechsler (3.v.r.), Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer (2.v.r) und Olchings Bürgermeister Andreas Magg (r.), in Begleitung von Olchings Jugendreferentin Christiane Hillebrand (l.) Zum Team der Jugendhilfe Olching/Gröbenzell gehören Julia Möhlmann (v.l.), Antje Siemann, Lenka Dietzler, Maike Nestler, Andrea Hofmann und Manuela Buchner. © Lra

Das Amt für Jugend und Familie im Landratsamt hat eine neue Außenstelle eröffnet.

Gröbenzell/Olching – Die „Jugendhilfe vor Ort“, kurz JvO, befindet sich an der Kirchenstraße in Gröbenzell. Das Team kümmert sich um die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gröbenzell, Olching und Umgebung. Puchheim und Germering haben eigene Anlaufstellen.

Die Sozialräume Fürstenfeldbruck und Westlicher Landkreis werden von zwei JvO-Teams im Haupthaus des Landratsamtes betreut.

Wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht, haben die Außenstellen schlicht und ergreifend das Ziel, eine größere Nähe zu den Bürgern zu schaffen. Die Teams arbeiten direkt vor Ort, was deutlich mehr Hausbesuche ermögliche. Am Gröbenzeller Stützpunkt sind sieben Mitarbeiter tätig. Sie können einen großen Teil der Dienstwege mit dem Fahrrad oder E-Bike erledigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Eröffnet wurde die neue Außenstelle kürzlich von Vize-Landrätin Martina Drechsler zusammen mit Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer und dessen Olchinger Amtskollegen Andreas Magg. Drechsler wünschte den Mitarbeitern eine produktive und gute Arbeit in den neuen Räumen. Die Büros vor Ort und die unmittelbare Nähe zu den Menschen würden die Arbeitsbedingungen verbessern. Und weiter: „Nun können Jugendhilfemaßnahmen in noch engerer Zusammenarbeit mit den Familien durchgeführt werden als bisher. Auch werden wir uns mit den kommunalen Verwaltungen sowie Schulen, Kindergärten, ehrenamtlichen Organisationen und Freizeiteinrichtungen vor Ort noch enger austauschen, um gute Ergebnisse für die jungen Menschen zu erzielen.“

Rathauschef Schäfer freute sich sehr über die Eröffnung der Außenstelle in seiner Gemeinde: „Wer örtlich nah dran ist, erreicht auch die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien ganz unmittelbar. Jugendhilfe heißt, in Beziehung zu gehen – wie schön, dass das nun in Gröbenzell noch leichter zu realisieren ist.“ Bürgermeister Magg sagte: „Gerade nach den Strapazen, die sich während der Corona-Zeit für Familien und junge Menschen ergeben haben, ist es toll, dass wir ein Jugendhilfe-Team in unmittelbarer Nachbarschaft haben, das ansprechbar ist.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.