Beratung: Juristin hilft Verbrauchern direkt vor Ort

Von: Kathrin Böhmer

Sie hilft gerne: die Juristin Magdalena Pollok bietet dienstags sechs Termine zur Beratung an. © WEBER

Fast jeder dürfte das kennen: Man hat Fragen zu einem Abo oder einer Handwerkerrechnung und würde gerne Hilfe bekommen. In Gröbenzell ist dies nun wieder persönlich direkt am Ort möglich.

Gröbenzell – Bei der Juristin Magdalena Pollok von der Verbraucherzentrale Bayern. Ihr Büro ist im alten Polizeigebäude.

Ist nach einer Flugreise der Koffer verloren gegangen, hatte ein Flug große Verspätung oder war der gebuchte Flughafen gesperrt? Welche Rechte haben Verbraucher in diesen Fällen? Dazu können sich Bürger bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. In Gröbenzell seit Kurzem sogar vor Ort. Seit vergangenem Dienstag steht dazu in der Rathausstraße 13, dem ehemaligen Polizeigebäude, eine Juristin bereit: die 40-jährige Magdalena Pollok.

Der Weg zur Beratung

Die Gröbenzellerin trat nach ihrem Studium zunächst ihre Stelle bei einer großen Versicherung an. Doch schnell wurde ihr klar: „Das ist nicht das Richtige für mich. Ich will die Verbraucher informieren“. Denn: „Ich bin gerne informiert und ich will gerne informieren.“ Also bewarb sie sich bei der Verbraucherberatung.

Die Verbraucherzentralen sind gemeinnützige, anbieter-unabhängige Organisationen, die zu Fragen des privaten Konsums informieren, beraten und unterstützen. Fragen zu Versicherungen, Verträgen, Abonnements, Onlineshopping, Telekommunikation (wie Rundfunkbeiträge), Verbraucherrecht, wie Handwerkerleistungen oder Partnervermittlung können die Mitarbeiter ebenso beantworten.

Terminvereinbarung

Großteils ist die Beratung kostenlos, in einigen Bereichen muss aber bezahlt werden. Die Verbraucherberatung finanziert sich teils durch die Einnahmen aus der Beratung, aber auch durch Spenden, den Verkauf von Ratgebern und Fördergeldern. Dienstags von 9 bis 14.30 Uhr ist Pollok in der Rathausstraße präsent. Bürger, die bei ihr eine Auskunft haben wollen, müssen sich allerdings vorher anmelden. Unter der Telefonnummer (089) 5 52 79 40 oder mittels Internet (www.verbraucherzentrale-bayern.de) kann ein Termin vereinbart werden.

Sechs Termine übernimmt die Juristin Pollok in der Regel an jedem Dienstag. Sie prüft bei Fragen die Rechtslage, gibt Handlungsempfehlungen und schätzt die Chancen für eine eventuelle Gerichtsverhandlung ein.

Seit zehn Jahren ist Pollok bei der Verbraucherberatung tätig, unterbrochen durch drei Jahre, in denen ihre beiden Kinder zur Welt kamen. Zunächst arbeitete sie in München, später online.

In Gröbenzell war vor Jahren schon einmal eine Verbraucherberatung aktiv. Wann und warum diese eigentlich geschlossen wurde, weiß die 40-Jährige nicht. Ein Kollege brachte sie dann auf die Idee, diese wieder zu beleben. Und dies mit Erfolg: Bei der Gemeinde konnte im frisch sanierten Polizeigebäude ein Raum angemietet werden.

