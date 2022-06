Keine Kita-Plätze: Empörte Eltern stellen Bürgermeister während Sitzung zur Rede

Von: Guido Verstegen

Die Kinder waren gleich mit dabei: Gröbenzeller Eltern haben ihren Unmut über die fehlenden Kindergarten- und Krippenplätze im Gemeinderat kundgetan. Dafür nutzten sie die Möglichkeit der Aktuellen Viertelstunde. © Weber

Volles Haus bei der Sitzung des Gemeinderats Gröbenzell und Ratlosigkeit auf beiden Seiten: Frustrierte Eltern wollten wissen, wie die Gemeinde die Personal-Probleme in den Kindertagesstätten lösen will. Die Lage ist sehr ernst.

Gröbenzell – Die aktuelle Situation ist sogar schlimmer als erwartet und sie stellt die betroffenen Eltern ebenso wie die Gemeinde vor große Herausforderungen. Derzeit können in Gröbenzell für das nächste Betreuungsjahr 55 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze allein aufgrund des akuten Personalmangels in den Einrichtungen nicht besetzt werden. 122 Anmeldungen fanden nach jüngsten Angaben aus dem Rathaus keine Berücksichtigung.

Dem Ernst der Lage angemessen waren am Donnerstagabend dann auch rund 50 Elternteile mit ihrem Nachwuchs zur Gemeinderatssitzung gekommen, um ihren Ängsten Ausdruck zu verleihen. Sie hatten Marco Bäuerle zu ihrem Sprecher auserkoren. Der 37-Jährige stieg mit einer bewegenden Aussage ein. Er sucht mit seiner Frau händeringend einen Betreuungsplatz für den zweijährigen Sohn Luca und hofft darauf, bald fündig zu werden, damit beide wieder arbeiten gehen können. Er ist selbstständig, sie angestellt. „Wir stehen in Olching auf zwei Wartelisten und hoffen sehr, dass Luca dann im Herbst aus seiner Spielgruppe in Puchheim raus kann. Wenn es nicht klappt, wird er hoffentlich ein weiteres Jahr dortbleiben können.“

Die Eltern fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen. „Wir bekommen keine Informationen, keine Daten“, sagte Bäuerle. „Wir sollten mehr miteinander reden, statt ständig nur übereinander. Wir vermissen jegliche Transparenz und würden zu gerne wissen, wie die Gemeinde die Probleme in den Griff bekommen will!“

Bürgermeister Martin Schäfer zeigte großes Verständnis für die Wut der Eltern und kam schnell auf die Hintergründe des Dilemmas zu sprechen. „Wir fahren mit Vollgas gegen eine Wand“, sagte Schäfer. „Überall fehlen Fachkräfte, von der Fleischwarenfachverkäuferin bis zum Herzchirurgen. Und eben auch in der Kinderbetreuung – hier ist das Problem allerdings sofort sichtbar und eine große Herausforderung, mit der wir nicht allein dastehen.“

Schäfer sprach am Donnerstagabend von 60 fehlenden Plätzen in der Kinderbetreuung. Eine Zahl, die Bäuerle misstrauisch machte: „Es kann doch nicht sein, dass das genau 60 sind – es sieht ganz danach aus, als kenne die Gemeinde die Zahlen selbst nicht.“

Fakt ist, dass die Daten in Bewegung sind. Der gebeutelte Vater vermisst konkrete Ideen und Ansätze – wollte wissen, ob die Gemeinde beispielsweise über Mini-Gruppen, Kinderparks oder Splittingplätze nachdenke und wie man dafür sorgen wolle, dass das derzeit vorhandene Personal bleibe. Der Bürgermeister lud Marco Bäuerle zu einem persönlichen Gespräch ein, nach Pfingsten tauschen sich die beiden aus.

