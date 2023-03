Keine Notbetreuung: Streik im Kindergarten Spatzennest

Von: Thomas Steinhardt

Verdi-Warnstreik (Symbolbild) © Fabian Steffens/IMAGO

Jetzt erreicht die Streikwelle in Kindergärten auch die Region Fürstenfeldbruck.

Gröbenzell - Das Team des gemeindlichen Kindergartens Spatzennest habe sich entschieden, am kommenden Dienstag zu streiken, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Freitag. Die Einrichtung bleibt am 21. März 2023 deshalb komplett geschlossen, es wird keine Notbetreuung angeboten, so die Gemeinde.

Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gemeinde Gröbenzell bittet die betroffenen Eltern um Verständnis.

