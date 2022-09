Hartnäckig und zersetzend: Killer-Pilze befallen Bäume bei Grundschule

Von: Guido Verstegen

Gilt als nicht ungefährlich: Der Gemeine Schwefelporling an einem Baum nahe der Bernhard-Rößner-Schule in Gröbenzell. © Verstegen

Nahe der Bernhard-Rößner-Schule in Gröbenzell sind drei Bäume von einem hartnäckigen, holzzersetzenden Pilz befallen. Die Gemeinde sieht die Sicherheit in dem stark frequentierten Bereich allerdings nicht gefährdet. Trotzdem muss man die Situation im Auge behalten.

Gröbenzell – In rund einer Woche, am 13. September, beginnt das neue Schuljahr – auch in der Grundschule Gröbenzell an der Bernhard-Rößner-Straße. In nächster Nähe des Gebäudes stehen drei Silberahorne, an denen unübersehbar der holzzersetzende Baumpilz Gemeiner Schwefelporling sprießt. Der Gemeinde ist das Problem bereits bekannt. „Die Bäume sind schon seit Jahren von starken Holzzersetzungsprozessen betroffen“, erklärte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) auf Tagblatt-Anfrage. „Der Pilz ist nicht ungefährlich und gilt als hartnäckiger Wundparasit.“

Sicherheit vor Schule besonders wichtig

Die Bäume würden daher zwischen den jährlich anstehenden Regelkontrollen immer wieder in Augenschein genommen. Aus Sicherheitsgründen kürze man die Bäume im Abstand von einem Jahr oder zwei Jahren um ein paar Meter ein. „Die Bäume stehen vor der Schule in einem viel frequentierten Bereich“, weiß Schäfer um die schwierige Situation. Man sei sich in der Gemeinde bewusst, dass die Sicherheitserwartung entsprechend hoch sei.

„Die Bäume sind jedoch ein regelrechtes Vogelbiotop. Im Frühjahr nisten dort regelmäßig mehrere Buntspechte und andere Vögel“, betonte Schäfer. „Derzeit liegt auch keine Empfehlung der Baumkontrolleure vor, die betroffenen Silberahorne zu fällen.“ Obwohl immer ein kleines Restrisiko bestehe, dass ein Ast abbreche, habe man sich dazu entschlossen, die Bäume vorerst nicht zu fällen.

Der äußerlich wahrnehmbare Pilzbefall ist kein Indiz, wie schlimm es tatsächlich um den Baum steht. „Vitale Bäume können selbst starke Fäule über viele Jahre hinweg kompensieren und verkehrssicher bleiben“, erklärt ein Sprecher des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck. Der Pilz dringe durch Verletzungen an Stamm und Ästen ein, die intensive Braunfäule gefährde unter Umständen die Bruch- und Standsicherheit.

Das „für den Wassertransport wichtige Splintholz“ sei oft sehr spät betroffen, aber der Pilz höhle den Baum zunehmend von innen aus, so der Sprecher. Wie es um einen Baum stehe, müssten Bohrproben zeigen. Konkret könne er zu dem vorliegenden Fall nichts sagen, grundsätzlich gelte aber im Sinne der Sicherheit: „Lieber fällt man einen Baum, als dass irgendetwas passiert.“

Nach Angaben von Bürgermeister Schäfer können Silberahorne „der Fäule davon wachsen“, wenn sie noch entsprechend vital sind. „Sie bilden schneller Dicken-Wachstum aus, als das Holz durch Pilze zersetzt wird. Unsere drei Bäume sind mittelmäßig bis gut vital. Daher muss öfter mal geschnitten werden, um die Kronenlast zu reduzieren und um die Bruchgefahr zu minimieren.“

Trockenheit setzt Bäumen zu

An der Feilitzschstraße in Schwabing war Anfang August eine 20 Meter große Robinie umgestürzt (der Münchner Merkur berichtete), der vital wirkende Baum war von einer von außen nicht wahrnehmbaren Stammfäule befallen. Später wurden vier weitere in unmittelbarer Nähe stehende Robinien gefällt – ein Gutachter kam außerdem zu dem Ergebnis, dass auch diese Bäume nicht mehr verkehrssicher waren.

In Gröbenzell habe man größere Schäden wie in München bisher vermeiden können, betonte Bürgermeister Schäfer: „Der Zustand der Bäume in der Gemeinde ist den Umständen entsprechend gut. Wir kontrollieren regelmäßig und investieren viel in Baumpflege. Allgemein muss man jedoch sagen, dass die Bäume in Gröbenzell sehr unter der extremen Trockenheit und der Verdichtung beziehungsweise Versiegelung leiden.“

Essbarer Pilz

Die Fruchtkörper des Gemeinen Schwefelporlings findet man ab Mitte Mai bis in den Herbst hinein an den betroffenen Bäumen. Sie wachsen bis in die Krone und Äste hinauf – anfangs sind die flachen, fächerförmigen und stiellosen Fruchtkörper stark gelb bis rötlich gefärbt, an ihrer Unterseite zeigt sich eine schwefelgelbe Färbung. Schließlich sind sie grau, fast weiß.



Die Hüte können bis zu 40 Zentimeter breit und bis zu eineinhalb Zentimeter dick werden. Junge, saftige Exemplare kann man essen. Weil er gegart nach Hühnchen schmeckt, heißt der Pilz im englischen Sprachraum auch „Chicken of the woods“. guv

