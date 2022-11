Kleider tauschen liegt voll im Trend

Ein Lob gab es für die große Auswahl: Besucherinnen der Kleidertauschbörse im Gröbenzeller Bürgerhaus. © Weber

Das dürften die meisten von sich selbst gut kennen: Das ein oder andere Teil im Kleiderschrank wird so gut wie nie oder sehr selten getragen. Vielleicht würde jemand anderes mehr Freude daran haben?

Gröbenzell – Genau nach diesem Prinzip lief nun eine Kleidertausch-Party im Gröbenzeller Bürgerhaus ab. Die Nachfrage ist laut Veranstalter gestiegen.

Die beiden Olchingerinnen Cornelia Lotter und Sonja Eldersch waren außerordentlich gut vorbereitet. Sie brachten zahlreiche aussortierte Hosen, Shirts und Pullover mit zur Kleidertausch-Party ins Gröbenzeller Bürgerhaus. Wegschmeißen ist für die beiden Frauen generell keine Option. Sie hatten die Kleidungsstücke extra für Ereignisse dieser Art aufgehoben. „Wir können mit den neu erstandenen Kleidungsstücken unsere halbe Familie einkleiden“, erklärt Cornelia Lotter, die sogar für ihre Enkelin einige Kleider gefunden hat.

Rund vier von zehn Stücken stauben ein

Die Aktion hatten die Gröbenzeller Mitglieder des Bund Naturschutzes mit Kooperationspartnern organisiert. Anlass ist die aktuell laufende europäische Woche der Abfallvermeidung zum Thema Textilien. Bei der Tauschbörse wurden sowohl Frauen-, Männer-, als auch Kinderkleidung plus Schuhe angeboten. Was übrig bleibt, wird an soziale Einrichtungen gespendet.

Auch Silke Hellwig aus München war dabei. Die 34-Jährige ist ein großer Fan von Events wie diesen. Doch die Veranstaltung in Gröbenzell gefiel ihr besonders gut: „Hier ist alles sehr gut organisiert und die Auswahl ist wirklich groß“. Sie hat bereits nach kurzer Zeit einen passenden Mantel sowie einen Schal und eine Bluse gefunden. Wenn es in ihrem Umfeld gerade keine Tauschaktionen gibt, stellt sie oft Kisten mit ihrer Kleidung (oder Büchern) zum Verschenken auf die Straße oder ins Einkaufszentrum. „Ich möchte den Sachen einfach ein zweites Leben schenken“, sagt sie. „Außerdem kaufe ich mittlerweile nur noch Dinge, die mir wirklich gut gefallen und die ich unbedingt haben möchte.“

Laut einer Greenpeace Studie werden rund vier von zehn Kleidungsstücken selten oder nie getragen. Diese Kleidung ist zur Wegwerfware geworden. Hierfür ist eine solche Kleidertauschbörse genau richtig. Das Repair-Café hatte diese Aktion vor Corona schon einmal angeboten. Damals blieben aber zahlreiche Stücke übrig und kamen nun erneut auf den Tisch.

Die Krise ist auch hier zu spüren

Ariane Zuber, Ortsvorsitzende des Bund Naturschutzes, fand die Zeit genau richtig, um die Aktion zu wiederholen. „Die Menschen haben aufgrund der verschiedenen Krisen weniger Geld, das sie ausgeben können“, sagt sie. Und tatsächlich gab es eine sehr hohe Nachfrage. Über die abgegebene Kleidung freute sich Zuber besonders. „Die Stücke sind wirklich in Topform und hochwertig.“

Marianne Anutnes ist mit ihren Töchtern Lucie und Cecile vor Ort gewesen. Die Aktion wurde Marianne von einer Freundin empfohlen. Die drei haben vor allem aussortierte Winterklamotten und Schuhe vorbeigebracht. Vor zwei Jahren waren sie bereits in Puchheim zu Besuch bei einer Kleidertauschbörse. „Solche Aktionen gefallen uns sehr gut, da man nebenbei etwas Gutes tut“, sagt Marianne.

Für Silke Hellwig gab es im Bürgerhaus ein unerwartetes Wiedersehen mit einem aussortierten Kleidungsstück von ihr. Erst vergangene Woche brachte sie eines ihrer T-Shirts zu einer Kleidertauschaktion nach München. Genau dieses entdeckte die 34-Jährige nun in Gröbenzell wieder. (Antonia Plamann)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.