Krähen: Anwohner wieder in großer Sorge

Geschlossener Protest im Frühjahr: Die Anwohner wollten auf ihr Krähen-Problem aufmerksam machen, was funktionierte. Nun fürchten sie, dass es umsonst war.

Gröbenzell

Von Kathrin Böhmer schließen

Eigentlich hatte der Gröbenzeller Gemeinderat bereits beschlossen: 30 000 Euro sind reserviert für die Vergrämung der Saatkrähen. Anwohner des „Hotspots“ fürchten nun aber, dass sich die Gemeinderatsmitglieder angesichts klammer Kasse umentscheiden könnten – und sorgen vor.

Gröbenzell – Die geschützten Saatkrähen sind für viele Anwohner des Libellenweges und nahe gelegener Straßen zu einer ernsthaften Belastung ihres Alltags geworden. Die Bürger schilderten bereits an mehreren Stellen, dass sie unter Dreck und Lärm litten. Die Zahl der Nester sei exponentiell gewachsen, und mit ihnen der Unmut. Der Spazierweg entlang des Gröbenbachs war teils weiß statt grau vor lauter Vogelkot.

Die Protestrufe wurden gehört, der Gemeinderat sagte im November vergangenen Jahres zwar erst nein und wollte einer konzertierten Aktion mehrerer Kommunen (Eichenau, Germering, Gilching, Olching und Puchheim) nicht beitreten. Doch dann kam die überraschende Wende: 25 000 Euro (plus bereits vorgesehene 5000 Euro) wurden im Haushalt für Vergrämungsmaßnahmen eingeplant, auf Antrag von Helmut Berger (UWG). Ein Kontakt mit einem Falkner sei auch schon hergestellt, hieß es im Juni.

Von diesem fehlt bislang aber noch jede Spur. „Wir sehen ihn dafür ständig im Fernsehen“, wie Anwohnerin Nicolette Stiefel berichtet. Die eine Frage lautet: Hat er überhaupt noch Zeit? Eine andere große Sorge ist: Kann sich die Gemeinde die Maßnahmen überhaupt noch leisten? Stiefel und ihre Mitstreiter fürchten, dass die Gemeinderatsmitglieder aufgrund der klammen Finanzlage zurückrudern könnten. Bei den Haushaltsberatungen klang die brisante Lage durch: Der Kämmerer bewertete sie als sehr ernst, andere sprachen sogar von Handlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Das macht den krähengeplagten Bürgern Sorgen. Sie starteten deshalb eine Unterschriftenaktion. Die Liste soll dann ganz offiziell an Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) übergeben werden, wenn möglich. Damit verbunden ist ein eindeutiges Signal an den Gemeinderat, die Mittel für die Krähen-Vergrämung nicht zu streichen. Das Gremium tagt erst in drei Wochen wieder, wenn die Sommerpause vorüber ist.

