Krähen leisten hartnäckig Widerstand - selbst rabiate Mittel helfen wenig

Ziemlich heftige Abschreckung: Mit einer Arbeitsbühne konnte Falkner Georg Mandelsperger (links) die Attrappe einer toten Krähe ins Nest legen. Das ging in die Hose.

Gröbenzell

Gerade hat der Bundesrat dem Abschuss von Krähen eine Absage erteilt. Die Vergrämungsmaßnahmen werden aber zur nervlichen Zerreißprobe: In Gröbenzell lief es zunächst gut, nun wurde wieder ein neues Nest entdeckt. Die Falkner greifen schon zu rabiaten Mitteln – die Tiere interessiert das aber wenig. Und die Uhr tickt.

Gröbenzell – Gerade war die Freude bei den Anwohnern noch riesig. Im Februar starteten die Vergrämungsmaßnahmen, die die Gemeinde 30 000 Euro kosten. Bald schienen die rund 130 Krähen erfolgreich vertrieben. Doch dann das: Ende März wurde ein frisch gebautes Nest entdeckt.

Katastrophe für die Falknerin

Zwei Vögel hatten sich erneut auf einem der Bäume am Gröbenbach angesiedelt. Das Nest war innerhalb eines halben Tages gebaut. Für Falknerin Rita Kalmbach eine Katastrophe. Kollege Leo Mandlsperger begutachtete die Lage mithilfe einer Arbeitsbühne. Das Nest in zehn Metern Höhe wurde nicht entfernt. Die Falkner waren überzeugt, dass dies langfristig nichts bringe. Denn die Vögel bauen schnell ein neues Nest. Dies kann Anwohnerin Nicolette Stiefel nur bestätigen. Im vergangenen Jahr waren bei einem Sturm Anfang April mehrere Nester heruntergefallen, die innerhalb weniger Tage durch neue ersetzt wurden.

Der Falkner griff deshalb zu einer rabiateren Maßnahme: Er legte die Attrappe eines toten Artgenossen ins Nest. Doch dies beeindruckte die Vögel keineswegs. Am Tag darauf kehrten sie zurück.

Das wiederum überraschte die Profis Kalmbach und Mandlsperger sehr. Bislang habe dieser Trick immer funktioniert. Doch in Gröbenzell ist nun die Attrappe weg – die Krähen machen aber munter weiter.

Die Falkner wollen die Situation nun zunächst beobachten. Wüstenbussard Gonzo fliegen zu lassen, bringt jetzt auch nichts. die Krähen sind schlau: Immer wenn die beiden Falkner vor Ort auftauchen, verlassen die Vögel ihr Nest. Und dann kommen sie wieder zurück.

Es ist nur noch eine Woche Zeit

Mandlsperger aber hat noch die Hoffnung, dass die Krähen gar kein Ei in das Nest legen, oder dass sie es von selber verlassen. „Die letzte Konsequenz ist, das Nest doch zu entfernen“, erklärt er. Zeit hierfür bleibt noch knapp eine Woche, wenn noch kein Ei in dem Nest liegt. So sind die Vorschriften.

Anwohnerin Nicolette Stiefel fürchtet wiederum um das ganz neu gewonnene Lebensgefühl ohne die Krähenplage. „Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich bin tiefenentspannt.“ Das war im vergangenen Jahr anders. „Fünf Monate war es die Hölle.“ Der Kot der Tiere verdreckte Gärten, dazu kam das Geschrei der Vögel, wenn es morgens hell wurde ging es los, im Frühsommer war ihre Nacht bereits spätestens um 5 Uhr zu Ende. Ruhig wurde es erst wieder, wenn es dunkel wurde.

Falkner ist täglich unterwegs

Die Krähenpopulation im Bereich der Ammerseestraße war regelrecht explodiert. Elf Krähennester wurden im Frühjahr 2021 gezählt. Damals hatte der Gemeinderat mehrheitlich eine Vertreibung der Tiere abgelehnt. Die Erfolgsaussichten waren den Räten bei gleichzeitig hohen Kosten zu gering. Doch im Jahr wuchs die Zahl der Nester auf 64. Der Gemeinderat gab grünes Licht für eine interkommunale Vergrämungsaktion. Ein Antrag bei der Regierung von Oberbayern war erfolgreich. Auch eine Verlängerung der Maßnahme über den 31. März hinaus wurde genehmigt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zunächst wurden die Bäume entlang des Bachs beschnitten und sämtliche Nester entfernt. Seit Anfang Februar war täglich ein Falkner im Gemeindegebiet unterwegs. Und dies zunächst mit Erfolg.

Als die Falknerin Anfang Februar ihre Vergrämung in der Ammerseestraße antrat, saßen die Krähen zahlreich in den Bäumen. Doch dank Gonzo verschwanden die Tiere. Auch Saatkrähen, die sich auf anderen Bäumen in der Gemeinde niedergelassen hatten, konnten Rita Kalmbach und ihr Wüstenbussard vertreiben. Und wie Falkner Leo Mandlsperger betont, „ist dabei kein Vogel zu Tode gekommen“.

Nein zu Abschuss

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am Freitag die Initiative Bayerns abgelehnt, den Schutzstatus der Saatkrähe zu lockern. Eine Begründung gab es dafür offenbar von den Vertretern der Bundesländern nicht. Auf die Möglichkeit der Jagd hatten neben Gröbenzells Nachbarkommune Olching auch der Nachbarlandkreis Dachau gesetzt. Die Initiative ging von den Freien Wählern aus. Olching hatte sogar bereits die Mittel für die Vergrämung im Haushalt auf Eis gelegt. Mittlerweile wurden sie aber wieder freigegeben. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.