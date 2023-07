Ehrenamtlich im Krisen-Interventionsteam: Sie hilft Angehörigen in schweren Stunden

Man muss mit beiden Beinen fest im Leben stehen: So wie Carmen Sturz, die sich seit Jahren im Kriseninterventionsteam engagiert. Wir versuchen, Ruhe und Struktur zu vermitteln, geben Angehörigen den Boden unter den Füßen wieder, den sie verloren habe. Carmen Sturz, Kriseninterventionsteam der Malteser © PETER WEBER

Wenn sie zum Einsatz kommt, ist in der Regel etwas Furchtbares passiert: Die Gröbenzellerin Carmen Sturz ist seit Jahren beim Kriseninterventionsteam (KIT) der Malteser.

Gröbenzell – Sie hilft Angehörigen in den schlimmsten Stunden. Für ihr Engagement erhält sie nun eine besondere Auszeichnung.

Am kommenden Dienstag, 25. Juli, um 14 Uhr hat Carmen Sturz einen wichtigen Termin an der Prinzregentenstraße 14 in München. Hier wird der 55-Jährigen vom Bezirk Oberbayern die Bezirksmedaille verliehen. Damit wird das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement von Bürgern gewürdigt.

Carmen Sturz ist seit Jahren im Kriseninterventionsteam (KIT) der Malteser aktiv. Nach dem plötzlichen Tod, einem schweren Unfall oder dem Suizid eines Menschen kümmert sich das KIT um die Angehörigen.

Die Ausbildung

Eine Anzeige hatte Sturz vor elf Jahren auf das KIT aufmerksam gemacht. „Das hörte sich interessant an“, erinnert sie sich. Und bei einem Telefonat mit der damaligen Leiterin, Heidi Tadler, war ihr diese so sympathisch, dass sie sich dazu entschloss, aktiv zu werden.

Es folgte eine rund eineinhalbjährige Ausbildung. Sie musste einen Grund- und einen Aufbaukurs absolvieren und anschießend in fünf verschiedenen Einsatzbereichen hospitieren. In der Regel gehen die Mitarbeiter des KIT bereits mit der Polizei oder dem Rettungsdienst zu den Betroffenen.

Die Angehörigen reagieren ganz unterschiedlich, berichtet die 55-Jährige. Manche schreien, andere weinen, wieder andere schweigen.

Wenn sie sich beruhigt haben, beginnen die KIT-Mitarbeiter zu reden. Sie erklären den Betroffenen, warum die Polizei gekommen ist, welche Abläufe folgen werden. „Wir versuchen Ruhe und Struktur zu vermitteln, geben ihnen den Boden unter den Füßen wieder, den sie verloren haben.“

Abschied

Beim Tod eines Angehörigen animieren sie dazu, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden, den Verstorbenen noch einmal zu sehen, ihn zu berühren.

„Dies gehört zur Trauerarbeit“, erläutert Sturz. Und bevor das KIT die Angehörigen – in der Regel nach Stunden – wieder verlässt, ist es ihnen wichtig, diese nicht alleine zu lassen, sondern Verwandte oder Freunde zu benachrichtigen, sich zu kümmern.

Das KIT ist für den gesamten Landkreis zuständig, allerdings teilt es sich die Arbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz wochenweise auf. 18 Mitarbeiter sind bei den Maltesern derzeit im Kriseninterventionsteam aktiv, zwei sind in Ausbildung. Ihre Einsätze sind zahlreich. 151 waren es in den 26 Wochen im Jahr 2022, also fast täglich.

Mitarbeiter willkommen

Weitere Mitarbeiter sind immer gesucht. Wichtig ist, „dass diese mit beiden Beinen im Leben stehen“, betont Sturz. So Mitte 30 sei ein geeignetes Alter. Es brauche Stabilität und die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.

Denn es sei ein sehr intensives, aufwendiges und außerdem belastendes Ehrenamt. Auch die Mitarbeiter haben immer die Möglichkeit, nach Einsätzen mit Kollegen zu reden, zudem werden mehrmals im Jahr Supervisionen angeboten.

Carmen Sturz hat seit 2016 die Leitung des KIT übernommen, ein unbezahlter Halbtagsjob. In einem zweiten Halbtagsjob, einem bezahlten, ist die verheiratete Mutter eines Sohnes ebenfalls bei den Maltesern tätig: in Gräfelfing als Assistentin des Leiters der sozialen Dienste. Und sie hat noch viel Freude an einem weiteren Ehrenamt: Sie ist nämlich auch noch aktives Mitglied der Böllerschützen Germerings. (sus)

