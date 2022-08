Kurze Verwirrung wegen Fällarbeiten

Von: Kathrin Böhmer

Im Rathaus wurde Fällung überprüft. © Weber

Etwas Aufregung gab es um vier Fichten auf einem privaten Grundstück an der Friedenstraße Ecke Olchinger Straße in Gröbenzell. Ein Leser wandte sich an das Tagblatt, weil er dahinter einen illegalen Kahlschlag vermutete. Seiner Meinung nach seien die Bäume alle gesund und es gäbe keinen Grund, diese zu fällen.

Gröbenzell – Aus dem Rathaus heißt es allerdings: Die Sorge ist unbegründet, hier geht nichts Illegales vor sich. Die Gemeinde, insbesondere die Umweltabteilung sowie Bürgermeister Martin Schäfer selbst, sei über die betreffenden Vorgänge an der Friedenstraße informiert. Der Grundstücksbesitzer habe im engeren Sinne nicht gegen die Baumschutzverordnung verstoßen. Der Bauausschuss habe den Fällantrag für vier Fichten auf dem Areal genehmigt.

Allerdings liegt dies schon länger zurück, wie es weiter heißt. Deshalb hat die Gemeinde die Vorbereitungen für die Arbeiten zunächst gestoppt, um den Fall zu prüfen. So war es mit dem Eigentümer vereinbart. Das Ergebnis der Prüfung zeigte, dass der genehmigte Fällantrag weiterhin rechtsgültig sei. Die Kontrolle, dass derartige Arbeiten nicht während der Vogelbrutzeit (von 1. März bis 30. September) stattfinden sollen, liege hingegen beim Landratsamt, wie es vom Gröbenzeller Rathaus heißt. gar

