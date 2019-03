Lange Wartezeiten in Einwohnermeldeamt

Krankheitsbedingte Ausfälle machen dem Rathaus Gröbenzell zu schaffen: Bürger müssen mit längeren Wartezeiten im Einwohnermeldeamt rechnen.

Gröbenzell– Es wird darum gebeten, dass auch das Online-Bürgerservice-Portal genutzt wird. Wegen der Unterbesetzung werden auch die Öffnungszeiten vorübergehend geändert: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr. Mittwochs ist ganztägig geschlossen. Alternativ bietet das Einwohnermeldeamt weiterhin die Möglichkeit der Terminvereinbarung an. Diese ist möglich per E-Mail an ema@groebenzell.de oder telefonisch unter (0 81 42) 50 52 64.